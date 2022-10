Gfvip, Soleil Sorge affonda Antonino Spinalbese/ “Le copie non saranno gli originali”

Grande Fratello vip 7, Soleil Sorge replica piccata ad Antonino Spinalbese: il sospetto web

Soleil Sorge lancia una frecciatina ad Antonino Spinalbese, che, in una confessione condivisa al Grande Fratello vip 7 in corso, rimanda ad un paragone tra il suo percorso e quello di lei nella Casa. O almeno questo é stando al sentiment generale che si palesa nel popolo del web, alla visione di un nuovo tweet al veleno dell’ex Grande Fratello vip 8, seguito di poche ore alla confessione del concorrente al Gfvip 7 che menziona proprio la modella italo americana.

Nella sua confidenza fatta nella Casa del Grande Fratello vip 7 in corso, Antonino Spinalbese smaschererebbe gli autori del reality, dichiarando che gli stessi abbiano paragonato il suo percorso nel gioco alla condotta assunta da Soleil Sorge al GFvip 6. In replica a lui che in sede di confessionale con gli autori ha lamentato delle critiche ricevute al Grande Fratello vip 7 , gli stessi avrebbero così rincuorato Antonino Spinalbese , secondo la testimonianza del gieffino: “Sai cosa mi hanno risposto dentro? ‘L’anno scorso Soleil come hai visto è stata attaccata da tutti. E adesso guarda che cos’è e dov’è’. Ma che cavolo state dicendo? Poi hanno detto ‘Sei stato il protagonista oggi. Devi essere fiero’. Quindi dentro di me mi dico: non importa come esci, dipende quante volte esco sul video? Allora sono un campione e devo continuare così“.

Il tweet extra-GFVIP di Soleil Sorge sospetto contro Antonino Spinalbese

Una confidenza a cui, nel giro di poche ore, segue quella che sembra essere la frecciatina avvelenata di Soleil Sorge lanciata ad Antonino Spinalbese, via Twitter: “É sempre un buon giorno per ribadire che le copie non saranno mai come gli originali”, si legge nel cinguettio della modella, che riprende così uno dei tappeti musicali più in voga su TikTok , registrato con la sua voce.

Che Antonino Spinalbese possa, dunque, replicare alla sospetta frecciatina avvelenata dell’ex GFvip 7? Chissà.

