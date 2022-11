GFvip, Totti ha scritto ad Antonella Fiordelisi/ Lui smentisce: “Manco la conoscevo”

Grande Fratello vip 2022, Francesco Totti replica al gossip di Antonella Fiordelisi

Il Grande Fratello vip 2022 si fa scoppiettante con la clamorosa smentita che Francesco Totti ora fa della dichiarazione rilasciata da Antonella Fiordelisi nella Casa. La schermitrice, alla tredicesima puntata del reality, ha confermato quanto rivelato al coinquilino nella Casa, Edoardo Donnamaria, di aver ricevuto un messaggio come invito al via di una chat privata su Instagram da parte di Francesco Totti. Una confessione che sta mandando il web letteralmente in visibilio e a cui replica indirettamente l’ex capitano della Roma, con la clamorosa smentita di quanto dichiarato dalla schermitrice nella Casa più spiata d’Italia.

A parlare in nome e per conto di Francesco Totti é l’amico della leggenda del calcio, Alex Nuccetelli. Incalzato da Biccy sulla clamorosa rivelazione, che vedrebbe Totti protagonista di un corteggiamento avanzato ad Antonella due mesi fa circa, quando lui faceva coppia fissa con la neo fiamma Noemi Bocchi nel mezzo della crisi coniugale con Ilary Blasi, Alex Nuccetelli sbugiarderebbe quindi la ex fidanzata di Francesco Chiofalo: “Francesco in questo momento è un elemento vulnerabile e non merita questi gossip. Lo conosco da 20 anni e non mi direbbe mai bugie. Quando ho sentito Antonella al GF Vip, ho pensato che potesse essere vero quello che diceva, ma non è affatto così. Lui a me non direbbe mai bugie”.

La stoccata di Francesco Totti ad Antonella Fiordelisi, extra-Grande Fratello vip 2022

Inoltre, Francesco Totti paleserebbe di non conoscere affatto Antonella: ” non l’avrebbe in alcun modo contattata. -aggiunge Alex Nuccetelli, nella sua testimonianza extra-Grande Fratello vip 2022-. Lui ieri mi ha proprio detto ‘Ale, mi devi credere, io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza’. Allora mi dà fastidio vedere persone che non possono difendersi. Non lo trovo carino, educato ed elegante. Ma anche se fosse accaduto il fatto sarebbe stato poco bello”. Insomma, Nuccetelli, in nome e per conto di Totti, mette in discussione la veridicità della dichiarazione di Antonella Fiordelisi. Che la schermitrice abbia dato il via ad una mossa di gioco volta alla visibilità e il business? Alex Nuccetelli rincara la dose con la clamorosa smentita: “Se Antonella è stata consigliata da altri avvoltoi, hanno fatto un passo falso”.

Dal suo canto, dell’affaire Totti Antonella Fiordelisi ha nel dettaglio rivelato, in diretta al Grande Fratello vip 2022: “Non so il periodo preciso, mi scrisse solo ‘Ciao’. Mi rimase la scritta, quella ‘Vuoi accettare o no la richiesta’?. Non ho mai risposto perché non ho fatto in tempo. Se avessi fatto in tempo, forse avrei risposto. Credo sia successo due mesi fa, non ricordo bene. Potete chiedere a mio padre di andare sulla chat e mostrarvi lo screen. Con Ilary era già finita”.











