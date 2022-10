GFvip: tutti contro Pamela Prati, lei insorge/ “Non faccio la diva, mi chiamano cosí”

Grande Fratello vip 7, Pamela Prati al centro delle nomination in un “tutti contro uno”

Prosegue il gioco del Grande Fratello vip 7 e, nell’attesa della nuova e tredicesima puntata del reality, si registra un tutti contro Pamela Prati, con l’accusa di divismo ai danni di quest’ultima. Il tutti contro “la diva” si registra in occasione dell’ultima diretta del reality, quando, nel mezzo delle nomination palesi, Pamela Prati riceve le critiche più disparate dai coinquilini nella Casa e le voci esterne, dallo studio del Grande Fratello vip. Critiche che di fatto tacciano l’ex storica dell’inesistente Mark Caltagirone di ostentare agiatezza, immagine e savoir faire di diva della tv, dall’alto del suo bagaglio di esperienza maturata nel piccolo schermo, tra le varie apparizioni TV, come quella da primadonna al Bagaglino.

Alberto De Pisis, coinquilino, dichiara contro la diva: “Si fa un Grande Fratello per i fatti suoi, si astiene da troppe attività”. Gli fa poi eco l’altra Grande Fratello vip, Nikita Pelizon, con una frecciatina al veleno: “È una diva dei tempi che furono”. Le nomination continuano e Pamela viene nominata anche dal coinquilino Daniele Dal Moro: “Sarei felice se partecipasse un po’ di più alla giornata insieme a tutti”. Si aggiunge ai detrattori, poi, anche Carolina Marconi: “In questi giorni non mi ha parlato e nemmeno risposto ai miei buongiorno. Parla di educazione e complicità femminile, ma non ce l’ha”. Insomma, Pamela Prati é tra i nominati, e finisce dritta al televoto, ed é ora a rischio eliminazione dal Grande Fratello vip.

Tutto questo é “solo” dalla Casa. Dallo studio, poi, come se non basti, l’opinionista Orietta Berti insorge per l’appellativo di diva dato a più riprese a Pamela Prati: “Non usiamo la parola diva, perché offendiamo le vere dive. Allora cosa diciamo di Sophia Loren? Gina Lollobrigida? Greta Garbo? Elizabeth Taylor?”. Poi aggiunge: “L’unica diva in Italia può essere Mina”. E oltre alla Berti, anche Sonia é dell’avviso che la Prati voglia imporsi come la “diva” al centro del Grande Fratello vip 7, incentrando il reality su di lei: “In questo percorso, secondo me, stai esasperando questo aspetto da diva”. Ma non manca la replica di Pamela Prati all’opinionista Sonia Bruganelli, che é la risposta ai detrattori che la tacciano di manie di protagonismo.

Pamela Prati insorge contro Sonia Bruganelli, ecco cosa accade al Grande Fratello vip

“Eri diversa Sonia- esordisce la magnetica Pamela- quando ti ho conosciuta e ricordo che eri dolce”. Ma la consorte di Paolo Bonolis continua pungente: “Ma se porti la scritta DIVA sul collo?”. A chiudere la partita, infine, é lei, Pamela Prati, con una esternazione da vera Femme fatale: “é una collana dalla scritta DIVA… un regalo di un’amica…poi sono gli altri che mi chiamano così. Io ironizzo sempre sulla mia immagine “.

Diva or not, va ora ai posteri l’ardua sentenza sul televoto che vede Pamela Prati a rischio uscita dal Grande Fratello vip.

