Gfvip: via Sonia Bruganelli, arriva il nuovo opinionista/ Giulia Salemi in lizza

Prosegue incontrastato il Grande Fratello vip 7, per cui nell’imminente é previsto lo stop temporaneo al doppio appuntamento TV e dove Sonia Bruganelli, a breve, non si confermerà nel ruolo di opinionista. O almeno, questo é stando a quanto ripreso da Blogtivvu rispetto allo spoiler TV lanciato ai microfoni di Casa Pipol sulle novità previste all’orizzonte per il Grande Fratello vip 7. A quanto pare, dal momento che la consorte di Paolo Bonolis é solita concedersi delle vacanze con la famiglia nel periodo segnato dal Santo Natale e la Vigilia, Sonia Bruganelli si assenterà dallo studio TV del reality dei vipponi, venendo meno al ruolo di opinionista che lei si trova a ricoprire per il secondo anno di seguito.

“Un po’ lo aveva fatto capire la stessa Sonia Bruganelli quando è stata ospite Adriana Volpe -trapela al nuovo episodio di Casa Pipol-. Sonia salterà 2-3 puntate sotto il periodo natalizio perché non rinuncia a stare con i figli. Già uno, Davide, gioca a Trieste, Adele credo che tra poco andrà a studiare fuori e Silvia vuole i suoi fratelli a casa e quindi non rinuncia ai figli e questo lo ha voluto mettere in chiaro prima di ogni cosa”. E a questo punto una domanda sorge spontanea nei telespettatori e non: che Orietta Berti venga affiancata da una nuova figura opinionista, che possa sostituirsi a Sonia Bruganelli al GFvip?

Giulia Salemi sostituisce Sonia Bruganelli al GFvip 7?

“Verrà sostituita, assolutamente sì, e poi vedremo nelle prossime puntate se riusciamo a capire da chi. Una sostituta o un sostituto”, si apprende inoltre dei curiosi spoiler su Lady Bonolis. Sonia Bruganelli, quindi, é destinata a fare rientro nel reality, nel ruolo di opinionista, nel periodo che seguirà le vacanze natalizie e presumibilmente anche il Capodanno 2023.

Nel frattempo, parte il totonomi del nome del papabile nuovo volto opinionista che possa subentrare nel ruolo di opinionista, al GFvip 7, in sostituzione di Lady Bonolis, con una preannunciata favorita. Si tratta dell’addetta alla Social Room del Grande Fratello vip in carica, Giulia Salemi. L’ex Grande Fratello vip 5, tra i possibili candidati alla sostituzione di Lady Bonolis, ha tutte le carte in regola per prestarsi all’ambito ruolo di opinionista, anche se -come se da lei stessa dichiarato- la modella italo persiana ambisce ad un ruolo di conduzione. Un obiettivo per la cui concretizzazione, a detta della sentenza tra le pagine di Nuovo di Maurizio Costanzo, la modella sarebbe più vicina di quanto si pensi, visti i consensi di pubblico e critica del suo operato al Grande Fratello vip. La testimone del sentiment web sulle dinamiche della Casa, infatti, piace molto e non solo per lo style ma anche per lo stile del suo operato alla Social room.

