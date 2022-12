GFvip, via Sonia Bruganelli: arrivano Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli/ L’annuncio

Grande Fratello vip 2022, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli si preparano per la sostituzione di Sonia Bruganelli

Mentre prosegue la corsa verso la finale del Grande Fratello vip 2022, fa rumore la sostituzione di Sonia Bruganelli degli ex gieffini Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. La consorte di Paolo Bonolis e opinionista confermata per il secondo anno consecutivo alla conduzione del Grande Fratello vip, al fianco del conduttore Alfonso Signorini, risulterà assente dallo studio TV del reality. Il motivo? Come é ormai sua consuetudine, in occasione delle Festività natalizie lady Bonolis intende godersi delle meritate vacanze con il consorte conduttore vip e il resto della famiglia, e la meta che attende la vip family é il caldo degli Emirati Arabi Uniti, ovvero Dubai. Che Orietta Berti possa restare orfana della “dolce metà” al timone del Grande Fratello vip 2022? A quanto pare, a sostituirsi a Sonia Bruganelli saranno l’ex Grande Fratello vip 5 e l’ex Grande Fratello vip 6 Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, che attualmente svolgono il ruolo di timonieri del web format parallelo del reality dei vipponi, il GFvip party. E a rendere pubblica la novità del nuovo duo di opinionisti é Alfonso Signorini.

L’annuncio di Alfonso Signorini

“Cari ragazzi, sapete che la Bruganelli va a Dubai, finalmente ce la togliamo dai piedi – esordisce Signorini scherzando proprio con Soleil e Pierpaolo – sarà via per due settimane. E sapete con chi la sostituiamo? Con voi!”, sono le dichiarazioni dell’annuncio rilasciato dal volto Mediaset, ai microfoni del GFvip party. Insomma, per almeno due settimane -a partire dalla puntata del 26 dicembre 2022– Sonia Bruganelli sarà sostituita dal duo di ex gieffini vip al reality dei vipponi, eppure gli scommettitori più rodati, a partire da Maurizio Costanzo, avrebbero puntato su Giulia Salemi, come papabile neo opinionista del Grande Fratello vip. L’influencer italo-persiana, attualmente addetta al ruolo di trend-setter della Social Room al Grande Fratello vip 2022, aspirerebbe a ricoprire alte cariche al reality, come il ruolo di opinionista e la conduzione. Ma almeno per il momento deve accontentarsi di dispensare i thread social delle dinamiche della Casa più spiata d’Italia…

