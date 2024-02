Ghali, “Casa mia” a Sanremo 2024/ “Un brano scritto a 4 mani con un’extraterrestre amico”

Ghali in gara a Sanremo 2024 con il brano “Casa mia”

Ghali è tra i big in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Casa mia“. Si tratta della prima volta per il rapper milanese al suo debutto sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo! Per l’occasione Ghali ha pensato al brano “Casa mia” che ha presentato così ai microfoni di RaiPlay: “Casa mia è un viaggione. Come se fosse un brano scritto a 4 mani con un’extraterrestre amico a cui cerco di spiegargli e guardiamo il pianeta terra dall’alto e ci sono cose che non riesce a comprendere e che non riesco a spiegargli. Cose che stanno succedendo oggi nel nostro pianeta”.

Il rapper milanese Ghali poi si lascia andare a commenti personali sulla sua vita e sul suo passato: “sono di base una persona positiva. Sono cresciuto in mezzo a tante difficoltà, assieme a mia madre la positività mi ha sempre aiutato ad uscirne, è una mia indole e di conseguenza mi muovo così”. Non solo la musica nella sua vita, visto che il rapper è anche un grandissimo appassionato di cinema. “Sono appassionato di cinema e mi piace la regia e vorrei fare un giorno il regista” – rivela.

Ghali: “Ad Amadeus vorrei ringraziarlo per avermi invitato”

La presenza di Ghali in gara al Festival di Sanremo 2024 con “Casa mia” è l’ennesimo colpaccio di Amadeus. Il conduttore e direttore artistico, infatti, ha portato sul palcoscenico dell’Ariston tutto il meglio dell’attuale scena musicale italiana. Tra questi c’è anche Ghali che oltre alla musica non disegna il cinema e la regia rivelando: “vorrei fare il regista. E’ così che ragiono con i miei brani; spesso i miei brani partono da un’idea di video, di immagine che realizzo. Mi piace scrivere e sarebbe bello un giorno”.

Non solo, il rapper milanese ha anche pronunciato parole di stima per Amadeus: “ad Amadeus vorrei ringraziarlo per avermi invitato”.











