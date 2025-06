Rapper e cantautore, nato a Milano e di origini tunisine; Ghali è tra gli artisti più influenti della scena musicale italiana e non solo per il suo talento evidente dal punto di vista canoro e della scrittura. Spesso si è messo in evidenza per una magistrale e lodevole contaminazione di tematiche sociali, abilmente veicolate con la sua passione per la musica e con interventi che hanno fatto luce non solo sulla sua storia. Un’infanzia difficile, scandita dalle difficoltà economiche e dall’assenza del papà; quei turbamenti giovanili sono stati forse il motore primordiale, hanno scandito l’urgenza di raccontarsi con la musica che è oggi un terreno ampiamente conquistato. 4 album all’attivo, milioni di copie vendute e altrettanti streaming sulle piattaforme digitali; esempio di come spesso le statistiche riflettono perfettamente il valore di un artista.

Tra le righe dei suoi ultimi brani i fan non possono che cercare indizi anche autobiografici, soprattutto in riferimento alle trame sentimentali che tanto intrattengono i più romantici. Ghali ha una fidanzata? Mettendo per un attimo da parte gli appuntamenti musicali, gli appassionati si interrogano sulle novità di gossip riguardanti il cantante. Lui, sempre discreto e attento nel mettere al centro della scena unicamente l’arte, in maniera serrata non lascia trapelare nulla di ciò che riguarda la sua sfera privata.

Ghali ha una fidanzata? Il rapper ‘respinge’ il gossip

Rari sono infatti gli accenni di Ghali alla sua vita sentimentale e ad una possibile fidanzata; anche ai tempi della relazione con l’ex Camilla Venturini – per buona pace dei fan – non arrivarono certo dichiarazioni al miele o annunci eclatanti. Per quest’ultima relazione bisogna tornare al 2024; lo scorso anno emersero infatti i primi rumor sulla liaison che però, qualche mese più tardi, è appunto giunta ai titoli di coda. Nessuna menzione ai motivi della rottura, l’epilogo si evince infatti da un breve commento del cantante in una recente intervista dove si dichiarò single.

Ma quindi, Ghali ha una fidanzata? A oggi non è da escludere, l’ultimo indizio – la recente intervista – sulla vita sentimentale del cantante non menziona però la presenza di una dolce metà. Nel tempo però, non è detto che una nuova fiamma non sia riuscita a fare breccia nell’artista; magari, proprio sfruttando le sue prossime hit, si potrà provare a leggere tra le righe se l’amore è torna protagonista.