Ghali emoziona tutti pubblicando una foto con la mamma e dedicandole delle dolcissime parole.

Ghali, con la sua musica e i suoi versi, sta conquistando sempre di più la scena musicale italiana. Apprezzato dal pubblico, ma anche dagli addetti ai lavori, il rapper è ormai uno dei nomi più in vista della musica italiana. Con il suo talento sta sfornando un successo dopo l’altro senza cambiare il suo modo di vivere. Da sempre molto schivo, discreto e riservato, nonostante il successo, Ghali non ha cambiato la sua quotidianità dedicando tanto del suo tempo libero alla madre, la persona più importante della sua vita.

Tra mamma e figlio c’è un rapporto davvero unico e speciale come ha dimostrato la presenza della signora al Teatro Ariston durante la partecipazione del figlio al Festival di Sanremo. Legatissimo alla mamma, Ghali ha così fatto una dedica speciale alla madre in occasione del suo compleanno.

La dedica di Ghali alla mamma

«Buon compleanno vita mia», scrive Ghali nella foto pubblicata sul suo profilo Instagram personale in cui appare insieme alla madre. Lei, seduta sul letto, ha gli occhi chiusi mentre accarezza dolcemente il figlio, il suo grandissimo amore. «Mamma sta guarendo mi sento più carico», ha aggiunto Ghali che dà una buona notizia ai fan.

La donna si era operata a ottobre 2024, per la terza volta e ad annunciare il ritorno della malattia era stato lo stesso rapper a ottobre 2024: «Mia mamma si doveva operare, un mese fa le hanno diagnosticato il cancro per la terza volta. Quando ci siamo svegliati quella mattina, il cielo era grigio. Mia mamma si è messa a pregare e mentre lo faceva io riuscivo a sentire le sue lacrime piombare sul tappeto. La paura che mia mamma non riuscisse a superare l’operazione era sempre più forte». Un momento difficile per l’artista che ora tira un sospiro di sollievo.