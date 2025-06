Sono state varie le donne nella vita di Ghali, il cantante italo-tunisino che ha ottenuto uno straordinario successo negli ultimi anni. In passato l’artista ha avuto una lunga storia con la top model e attrice MariaCarla Boscono, mentre dopo la rottura con lei, si è legato a Camilla Venturini. Anche con lei Ghali ha rotto, ma la loro storia è stata piuttosto importante nonché duratura: i due sono stati infatti insieme per quattro anni. Lei, originaria di Brescia, vive a Milano: nel capoluogo meneghino ha fondato un marchio di moda, Medea, con la gemella Giulia.

Ghali, chi è: fidanzata, origini e infanzia difficile/ Nuova liaison dopo la rottura con Camilla Venturini?

Camilla Venturini si è infatti diplomata all’Istituto Marangoni di Milano, per poi lanciare il suo band, che collabora anche con la ONG Mediterranea, producendo prodotti a basso impatto ambientale. La loro storia d’amore era cominciata nel 2020, mentre con MariaCarla Boscono la relazione era durata circa un anno, dal 2019 al 2020. Le ex fidanzate di Ghali sono state fondamentali nella sua vita, nel percorso artistico e musicale e non soltanto: ma oggi il cantante è fidanzato?

Ghali è fidanzato? La rivelazione nell’estate del 2024

Intervistato da “Repubblica”, Ghali la scorsa estate ha raccontato di essere single, facendo così intuire di aver chiuso la storia d’amore con Camilla Venturini che era durata appunto quattro anni. Molto riservato per quel che riguarda la sua vita privata, l’artista italo-tunisino non ha spiegato perché la storia con la stilista sia finita. Non è chiaro neppure se attualmente, a quasi un anno da quell’intervista, Ghali sia o meno fidanzato: non ha avuto modo, infatti, di parlare nuovamente di quella che è la sua situazione sentimentale e di rivelare se ci sia una donna al suo fianco. Molto corteggiato dalle donne, nel caso in cui Ghali voglia una relazione non avrà certo problemi nel trovare un nuovo amore, che non è chiaro se oggi esista o meno.