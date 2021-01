Ghali/ E’ sua la canzone più passata in radio nel 2020 e adesso…

Ghali è sempre sul pezzo, scrive poesie guardando e parlando con un candela, continua a stuzzicare i suoi fan sui social e annuncia nuove hit in arrivo. Il 2020 è sicuramente stato un anno complicato per chi fa musica e spettacolo per via dell’assenza del contatto con il pubblico e di concerti, ma chi è rimasto in casa ha colto l’occasione per non rimanere con le mani in mano e anche Ghali ha fatto lo stesso.

I fan continuano a chiedere quando avranno modo di ascoltare le sue nuove canzoni ma lui si lascia desiderare e continua a rimanere vago godendosi il suo nuovo successo, 1993, raccontando i momenti salienti della sua carriera e della sua farm in un video che è un grido contro il razzismo e che ha visto protagonista anche il campione Samuel Eto’o che interpreta il ruolo di un allenatore al fianco di tanti amici dell’artista: Cilu, Dende, Fawzi, Hicham, Joel, Nathan, Sami, Samuel e Davide Dev (Dj storico di Ghali).

Ghali dal successo di 1993 ad un riconoscimento importante di questo 2020

Ghali è sicuramente sempre proiettato verso il futuro e le sue nuove hit ma c’è qualcuno che gli fa i conti in tasca e che in questi giorni ha pensato bene di annunciare anche che è proprio lui uno degli artisti dell’anno e proprio grazie al Festival di Sanremo 2020. Secondo le rilevazioni che EarOne ha effettuato tra l’1 gennaio e il 14 dicembre 2020 sembra che Good Times di Ghali sia il brano italiano più trasmesso in radio in questo anno che sta per concludersi. Il brano è il terzo singolo estratto dall’album DNA ed è stato presentato in anteprima proprio nella kermesse canora di Sanremo dove Ghali è stato ospite, lo rivedremo di nuovo sul palco di Amadeus il prossimo marzo?



