Ghali ha la fidanzata?/ Dopo Mariacarla Bosco ritrova l’amore con Camilla

Ghali è il rapper di Good Times ha ritrovato l’amore e il sorriso tra le braccia di Camilla. Proprio così il rapper dopo la relazione con la modella Mariacarla Bosco ha un nuovo amore. Si tratta di Camilla, una giovane ragazza che con la sorella Giulia hanno fondato il marchio di moda Medea. Ad unirli tra le tante cose anche la passione per la moda. La coppia si è presentata ufficialmente in occasione di un evento pubblico: la sfilata di moda di Givenchy in occasione della settimana della moda di Parigi. Ghali e la fidanzata, infatti, erano seduti in prima fila per ammirare le meraviglie proposte dalla maison francese. Ma chi è Camilla? Al momento sono davvero pochissime le informazioni sul suo conto. Quello che possiamo dirvi che la coppia ha in comune una grandissima passione per la moda.

I due non hanno pubblicato ancora nessuna foto insieme fatta eccezione per gli scatti rubati dai paparazzi in occasione di un loro appuntamento in un famoso ristorante di Milano.

Ghali ha una fidanzata dopo Mariacarla Bosco?

Ghali è innamorato. Proprio così, il rapper di Wallah dopo la fine della relazione con la modella Mariacarla Boschi ha un nuovo amore. Si tratta di Camilla, una giovane ragazza che è riuscita a conquistarlo. Per il cantante si tratta di una rinascita dopo la storia d’amore con Mariacarla Bosco. Una storia ufficializzata dai due durante l’estate 2019 con una foto postata sui social dove si vedevano Ghali e Mariacarla giocare a ping pong sulle spiagge delle Maldive. Lui 26 anni, lei 39 anni con un figlio, Mariacarla e Ghali si sono amati alla follia con il rapper che in occasione di una intervista rilasciata al Corriere della Sera aveva parlato della ex con parole bellissime: “una grandissima figa che mi ama e mi vuole bene anche se domani la mia carriera finisce”.

La rottura con la ex fidanzata Mariacarla non è stata semplice per il rapper di origini tunisine, anche se nessuno dei due ha mai chiarito i motivi della fine della loro storia d’amore. Sta di fatto che oggi Ghali è felice ed innamorato accanto alla sua nuova compagnia Camilla.

