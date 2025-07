Tutto sulla vita sentimentale di Ghali, chi è la fidanzata? Nessuna donna all'orizzonte dopo la rottura con la stilista Camilla Venturini...

Ghali è single o ha una fidanzata? Le due ultime relazioni naufragate con Mariacarla e Camilla

Il mondo del gossip segue con grande curiosità la situazione sentimentale di Ghali. Il cantante, dal canto suo, non ha mai sbandierato ai quattro venti la sua vita privata, anche se in passato si era parlato parecchio della sua storia con l’ex fidanzata Mariacarla Boscono e poi con la stilista Camilla Venturini, designer di origini bresciane. Al momento l’artista di origine tunisine sarebbe single, come rivelato dallo stesso in una intervista di non moltissimo tempo fa.

Ghali/ La rivelazione choc sulla carriera e la madre malata di cancro: "Pensai di mollare la musica..."

L’ultima fidanzata sarebbe appunto Camilla, con la quale non sono del tutto chiari i motivi della rottura. Motivi nei quali non entra nemmeno Ghali ovviamente, che si limita a confidare di essere molto ambito e ricercato dalle donne. In una bella intervista rilasciata al mensile U La Repubblica, Ghali ha rivelato qualche curiosi retroscena legato all’aspetto sentimentale.

Ghali, dopo Camilla Venturini ha una nuova fidanzata?/ Tra verità e gossip

Ghali, tante ammiratrici ma nessuna fidanzata all’orizzonte: “Le mie canzoni piacciono alle donne…”

“Si vede che le mie canzoni parlano alle donne. Forse percepiscono che non sono più un ragazzo, ma un uomo”, ha detto Ghali a proposito delle tanti spasimanti che lo corteggerebbero. Da un concerto all’altro e da un’ospitata all’altra, sono davvero numerose le ammiratrici che cercano di ottenere la sua attenzione ma almeno mentre scriviamo il cantante risulta single.

Vedremo però cosa accadrà nel corso dell’estate, dato che il nome di Ghali resta sempre uno dei più chiacchierati. Ora che è single, a maggior raggione, il cantante di Panico si appresta ad essere uno dei protagonisti delle cronache rose. Una nuova fidanzata in arrivo? Non è dato saperlo, solo il tempo ce lo dirà, ma Ghali dal canto suo sembra aver trovato la serenità ed una quadratura, anche senza una persona al suo fianco.

Ghali, chi è: fidanzata, origini e infanzia difficile/ Nuova liaison dopo la rottura con Camilla Venturini?