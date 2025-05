Ghali, nato a Milano ma di origini tunisine, in passato ha avuto diverse storie d’amore più o meno pubbliche. Essendo lui un personaggio molto conosciuto e amato, le sue relazioni sono spesso diventate di dominio pubblico, con pagine dei giornali di gossip e paparazzate. Nonostante questo, il rapper è sempre stato piuttosto restio nel mettere la propria vita alla mercé dei giornali, perché molto riservato. Ma oggi Ghali ha una fidanzata? Cosa sappiamo della vita privata del rapper milanese classe 1993, che nei suoi brani non dimentica di parlare delle sue origini e delle sofferenze provate da bambino, con l’abbandono del padre?

L’ultima fidanzata di Ghali della quale abbiamo notizia è Camilla Venturini, designer di origini bresciane. La ragazza, che collabora con la sorella per creare accessori e borse, è stata l’ultima fidanzata di Ghali. I due, però, non starebbero più insieme. Come spiegato proprio dal rapper lo scorso luglio del 2024, la storia con Camilla è terminata. “Sono single” ha asserito il cantautore, che ha spiegato che non c’era nessuna donna nella sua vita. “Si vede che le mie canzoni parlano alle donne. Forse percepiscono che non sono più un ragazzo, ma un uomo” ha raccontato inoltre nell’intervista a Repubblica il rapper, per spiegare che molte donne lo cercano.

Ghali ha una fidanzata? Le ultime dichiarazioni

Dopo aver parlato lo scorso luglio della sua situazione sentimentale, spiegando di essere single e lasciando dunque intendere di aver concluso la sua relazione con Camilla Venturini, il rapper milanese non è più tornato a parlare di questioni di cuore. La risposta a chi dunque si chiede “Ghali ha una fidanzata?”, non può che rimandare alle ultime dichiarazioni in merito. Non è chiaro se oggi le cose siano cambiate e se nella vita del cantante sia arrivato un nuovo amore: al momento il suo privato è top secret.