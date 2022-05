Ghali, nuovo look ad Amici 21: fan increduli/ Il web è spietato: paragonato ad omino McDonald’s

Ghali canta “Fortuna” al serale di Amici e chiude la settima puntata in bellezza, coinvolgendo tutto lo studio. E mentre il pubblico di Canale 5 canta a squarciagola il suo nuovo pezzo , il web non riesce a distogliere l’attenzione dal look sorprendente con cui il rapper si è presentato sul palco. Acconciatura inedita per Ghali, o meglio dire completamente diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati. Erano anni che il cantante portava i capelli lunghi e con i rasta, ma questa sera la folta chioma è stata rimpiazzata da un taglio corto e riccio, un look che parecchi internauti hanno boccato senza mezzi termini.

Basta dare un’occhiata a Twitter per capire cosa intendiamo. Il web è stato spietato con Ghali, non comprendendo appieno i motivi per cui ha ben pensato di “darci un taglio”. I commenti sul suo look sono tutti delle stesso tenore. C’è chi è sorpreso e incredulo, ma anche chi non crede ai propri occhi. De gustibus, verrebbe da dire, anche se alcuni tweet sono davvero “crudeli”. Come quello pubblicato da un internauta che ha paragonato Ghali all’omino iconico di McDonald’s. Non proprio il migliore dei complimenti.

ghali oggi si é svegliato e ha deciso di essere l’omino del McDonald’s #Amici21 pic.twitter.com/A7MJ0jySKb — sara (@mahoneisanangel) April 30, 2022

