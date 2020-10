Ghali/ Tra Barcellona e l’attacco ai media, l’artista sbarca a X Factor 2020

Ghali ospite a X Factor 2020, dopo l’uscita di Barcellona e l’attacco ai media, la star torna sul palco

Toccherà a Ghali dare il via ai live di X Factor 2020. I ragazzi sono pronti a salire sul palco e, per la prima volta nella storia, saranno chiamati a cantare i propri inediti, e in questa cornice si incastona benissimo Ghali, uno dei poeti moderni della nostra musica. Il rapper italiano, classe 1993, non ha di certo bisogno di presentazioni visto che da Cara Italia (il suo album) del 2018, in poi, ha scalato le classifiche e ha calcato i palchi più famosi di Italia. Da allora l’artista non si è mai fermato e proprio lo scorso febbraio ha pubblicato il secondo album DNA lanciando due nuovi successi Flashback e Boogieman. Ai due brani si è aggiunto il terzo estratto dal titolo Good Times lo scorso aprile e adesso anche Barcellona, il cui video è stato girato al Museo del Risorgimento, e oggi?

Ghali sul palco dopo le polemiche: “Chi uccide non è musulmano”

Ghali salirà sul palco di X Factor 2020 dopo una serie di dichiarazioni che hanno creato un po’ di scalpore nei giorni scorsi. Dopo giorni di protesta sullo scontro Macron-Erdogan, il rapper ha deciso di prendere posizione sui social dicendo la sua sulla violenza dell’Islam radicale lanciando duri attacchi a media e opinione pubblica rei di terrorizzare producendo l’immagine sbagliata della religione islamica al grido di ‘Chi uccide e chi si vendica non è musulmano’ spiegando ancora che nel Corano non c’è mai un invito ad uccidere e che la traduzione letterale della parola Islam è pace: “Smettetela di farmi sentire sbagliato ad essere musulmano, non potrò cancellarlo da me ed è giusto che ognuno di noi decida per se senza imporlo a nessuno ma bensì raccontandolo, come una provenienza, una tradizione”. Lancerà il suo messaggio anche dal palco di X Factor 2020 questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA