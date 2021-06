Ghali, video “Chiagne ancora”/ Brano con Liberato e J Lord “Lavoro da grandi artisti”

E’ uscito il nuovo singolo di Ghali, che vede la collaborazione di Liberato e J Lord. Si tratta del primo lavoro insieme per i tre rapper, due di origine napoletana e uno di origine milanese, che hanno dato vita a “Chiagne ancora“, di cui oltre un milione e mezzo di persone aveva già sentito un pezzo senza saperlo. A dicembre del 2020, infatti, Ghali aveva inserito uno spoiler alla fine del videoclip del brano “1993”: in auto ascoltava con gli amici una canzone che iniziava con le parole “Lei sa che sono il king del quartiere, sa che ho delle hit in cantiere“.

Oggi scopriamo essere il primo verso di “Chiagne ancora”, prodotto da Ava e di cui Ghali ha detto: “Avevamo una strofa quasi freestyle e non sapevamo come proseguire. Quando ho chiuso gli occhi mi sono immaginato una voce: J Lord, artista napoletano che avevo scoperto da un po’. Abbiamo lavorato il brano da grandi artisti, incontrandoci e limando più volte le strofe come se fosse un pezzo di design. Sentito il ritornello mi sono immaginato subito la voce di Liberato, artista che stimo moltissimo. Mi suggestionava questo allineamento dei pianeti fra Baggio e Napoli”.

Prima collaborazione tra Ghali, Liberato e J Lord

Il nuovo pezzo di Ghali featuring Liberato e J Lord è uscito martedì 22 giugno ed è stato annunciato dai tre artisti pubblicando sui rispettivi social la copertina del singolo. “Chiagne ancora”, disponibile anche in rotazione radiofonica a partire da venerdì 25 giugno, segna il ritorno di Ghali dopo più di un anno dall’ultimo progetto (l’album DNA Deluxe X) e la prima collaborazione con due rapper campani. Liberato torna invece dopo poco più di un mese dal suo precedente singolo “E te veng’ a piglià“, pubblicato il 9 maggio. E anche in questa nuova occasione non ha abbandonato quello che è il suo stile, ormai riconoscibile, enigmatico e travolgente.

A loro si unisce una delle voci più interessanti della nuova scena hip hop italiana, J Lord (classe 2004), che con “Chiagne ancora” fa il suo primo vero exploit nel mainstream. Nato a Casoria, ha ricevuto i primi apprezzamenti da tutto il panorama musicale napoletano pubblicando i suoi lavori su YouTube. Nel brano con Ghali e Liberato, edito Atlantic Warner/Sto Records, si alternano l’italiano e il dialetto napoletano, lo stile rappato con le linee melodiche raffinate, scuotendo letteralmente il mondo del rap.





