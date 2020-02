Ghali/ Video, ci sarà anche Salmo a Sanremo 2020 per cantare Boogieman?

Ghali, di recente, ha fatto parlare di sè per il look eccentrico, non tanto per la voce – era vestito di rosa shocking e sfoggiava un nuovo taglio di capelli ton su ton – ma oggi, 7 febbraio, a Sanremo Ghali tornerà al suo amato rap. Di certo canterà Boogieman, il suo ultimo successo estratto dall’album Dna, atteso per il 20 febbraio: un pezzo cantato insieme a Salmo e accompagnato da un video cult che ha già raggiunto il milione di visualizzazioni su Youtube in pochi giorni. Non sappiamo ancora se ci sarà anche il collega sul palco del teatro Ariston. Ma, come dicevamo, più che per la musica questa settimana Ghali ha catturato l’attenzione di giornalisti e fan per il nuovo look: alla sfilata di Gucci alla Milano Fashion Week, il trapper si è presentato sul red carpet con i capelli rosa in pandane con camicia e cappotto. La nuance scelta da Ghali per il cambio di stile è un mix tra baby pink e lillà, un omaggio proprio al tema della sfilata di Gucci: su Instagram il rapper ha postato diversi scatti della giornata, lanciando l’hashtag #boogiemanintesta, per promuovere contemporaneamente l’uscita del nuovo singolo e la nuova acconciatura. Prima ancora, a inizio di gennaio, il trapper aveva stupito il suo pubblico presentandosi a sorpresa in un locale meneghino e facendo ascoltare in anteprima un suo pezzo inedito: al Gate di Milano Ghali era clamorosamente salito sul palco senza preavviso e, in compagnia di Salmo e Gemitaiz, aveva preso possesso della consolle, cantando proprio Boogieman.

Ghali, stop a ospitate e interviste

Da tempo le ospitate televisive e le interviste per Ghali sono ferme: una precisa scelta di marketing per far salire la curiosità in vista dell’esibizione di Sanremo. L’artista si sta concentrando sul tour estivo che partirà da Milano, con ben tre date al Fabrique l’8, il 9 e il 10 maggio, oltre a una serie di firmacopie in giro per l’Italia. Sarà l’occasione per i fan di incontrarlo e di scattarsi un selfie. Quanto alla produzione discografica, il singolo Boogieman lo vede tornare in pista a distanza di ben tre anni dall’ultimo lavoro: è chiaro che il giovane trapper sente l’ansia per il ritorno sulla scena dopo la lunga pausa. Il pezzo è destinato senz’altro a scatenare una pioggia di polemiche, specialmente per alcuni versi finiti nel mirino dei contestatori del web. In particolare la frase C’è chi in bagno fa una pista più di Cairoli e l’inciso Spegni queste nuvole (yeah, yeah) che lei si bagna più di me hanno fatto arrabbiare il popolo dei social network. Ma Ghali non ha replicato, preferendo probabilmente non spegnere la discussione che ne alimenta la popolarità.

Video, Boogieman di Ghali con Salmo





