Ghali/ Video: “Fedez? Non volevo creare polemiche. Mio papà in carcere..” (L’Assedio)

Nella puntata de L’Assedio del 26 febbraio, Daria Bignardi ha intervistato Ghali a proposito del suo nuovo album ‘DNA’, appena uscito per la Sto Records. Il secondo album in studio del giovane rapper italiano è un invito a ballare e pensare, come ha fatto notare la conduttrice. Ghali ha risposto che si ispira come sempre a Michael Jackson e Stromae, due ottimi esempi di questo connubio tra musica orecchiabile e riflessioni più profonde. L’artista ha poi raccontato che ci siano voluti tre anni per scrivere questo disco, perché dopo il tour si è sentito soddisfatto di quello che aveva conquistato ma, allo stesso tempo, vuoto. E allora ha voluto ricominciare daccapo. È a questo suo momento di stallo artistico che si è ispirato per inscenare la caduta dagli scalini del palco dell’Ariston al Festival di Sanremo, quando una controfigura è salita sul palco al posto suo, simulando una tremenda caduta dalle scale. Il pubblico del festival sia dal vivo che da casa ha creduto che fosse stato davvero lui a cadere rovinosamente, ma in quel momento è entrato in scena il vero Ghali, come a soccorrere sé stesso.

GHALI A L’ASSEDIO, IL VIDEO DELL’INTERVISTA

La caduta, appunto, è metafora del punto di partenza da cui iniziare un nuovo capitolo della sua vita artistica. Il disco nasce da questo, ma anche dal riflessioni sulla sua infanzia, come le farfalle nella copertina del disco, che ha visto per la prima volta nel carcere dove andava a trovare il padre da bambino, convinto che tutti i bambini avessero un padre in carcere e che andare a trovarlo lì fosse una cosa assolutamente normale: «Quando andavo a trovare mio papà in carcere credevo che tutti i bambini ci andassero, che tutti i miei compagni di classe avessero il papà in carcere. Ho imparato tante cose, sono stato tanto con i figli degli altri detenuti ed ho scoperto le farfalle per la prima volta». Il rapper ha raccontato alle telecamere de L’Assedio del suo bellissimo rapporto con la madre, affermando inoltre che il suo successo, per quanto difficile da gestire, sia meritato e del tutto condiviso con la mamma che l’ha sempre sostenuto, senza paura di mostrare questo suo lato più dolce e vulnerabile. Daria Bignardi non si è fatta sfuggire le sue ultime storie Instagram e gli ha domandato perché fosse tanto arrabbiato: Ghali ha spiegato di essersi sentito strumentalizzato da alcune testate giornalistiche, senza specificare quali, che di un’intera intervista hanno estrapolato una frase poco rilevante all’interno di un aneddoto e l’hanno usata fuori contesto come titolo a effetto, scatenando polemiche gratuite che lui non aveva assolutamente previsto. Si tratta, molto probabilmente, delle polemiche tra lui e Fedez e alle sue recenti dichiarazioni, che negavano rapporti tra i due.





