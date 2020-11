Ghali Vs Tale Quale Show: “Blackface? Non serve per imitare”/ “L’ignoranza offende..”

Ghali boccia la sua imitazione fatta da Sergio Muniz durante la finale del torneo di Tale e Quale show 2020 vinto da Lidia Schillaci. L’artista, di fronte alla performance di Sergio Muniz che si è presentato sul palco con un look e un trucco simile all’immagine dell’artista, con una storia pubblicata sui social, ha mostrato tutto il proprio disappunto. A Tale e Quale Show, per rendere i concorrenti molto simili agli artisti che devono imitare, i truccatori fanno un lavoro certosino. A Ghali, però, non è piaciuta la scelta di dipingere il volto di Sergio Muniz di nero. “ Non c’è bisogno di fare il blackface per imitare me o altri artisti”, ha scritto nelle storie del suo profilo Instagram Ghali che avrebbe preferito vedere la propria imitazione senza il blackface.

GHALI CONTRO TALE E QUALE: “PER OFFENDERE QUALCUNO BASTA L’IGNORANZA”