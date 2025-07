In Ghana è scoppiata la protesta contro i nigeriani: molte persone sono scese in piazza chiedendo la loro espulsione, ecco cosa è successo

Alta tensione in Ghana dopo che alcuni manifestanti sono scesi in piazza chiedendo l’espulsione degli immigrati nigeriani. Come si legge sul Guardian, quotidiano nazionale, i ghanesi si dicono convinti che l’aumento della criminalità sia dovuta proprio alla popolazione nigeriana in Ghana, a cominciare da prostituzione e omicidi. Un’ondata di dissenso che ha visto decine di manifestanti scendere in piazza, alcuni dei quali con dei cartelli con messaggi provocatori del tipo “I nigeriani rapiscono e usano le persone per i rituali”, ma anche “La nostra salute è a rischio a causa della prostituzione di massa”.

In alcuni cartelli si sosteneva che i nigeriani fossero anche responsabili del rapimento di bambini, alla luce dei numerosi casi degli ultimi tempi in Ghana, riguardanti appunto la sparizione dei minori. “I nigeriani devono andarsene – grida una donna – perché non si può stare nel paese di qualcuno e fare quello che si vuole. I nigeriani devono andarsene”. C’è anche chi accusa i cittadini originari della Nigeria di essersi impossessati delle proprietà ghanesi, soprattutto quelli di origine Igbo: “Hanno sequestrato le nostre terre – racconta un uomo – è solo questione di tempo; li conquisteremo e prenderemo il controllo del nostro paese”.

GHANA VS NIGERIA, PROTESTE IN PIAZZA: COSA STA SUCCEDENDO

Il governo non si è esposto in via ufficiale su queste proteste ma in ogni caso la preoccupazione è alta, con il rischio che da questa scintilla possa scaturire qualcosa di più importante, alla luce del fatto che nel mondo sono molti i governi che sembrano avere il dito già pronto sul grilletto, vedi ad esempio le recenti tensioni fra Cambogia e Thailandia, senza dimenticarsi della guerra in Ucraina e della situazione in Medio Oriente.

Ghana e Nigeria non si sono mai amate, e lo dimostra la storia. Nel 1983, il presidente nigeriano dell’epoca, Shehu Shagari, ordinò l’espulsione di circa due milioni di immigrati clandestini, per lo più ghanesi, un episodio che rimane indelebile nella storia dei due paesi vicini situati nell’Africa occidentale.

GHANA VS NIGERIA, PROTESTE IN PIAZZA: CONDANNA DEL SENATORE BASSEY

Secondo il Guardian la protesta di due giorni fa rappresenta una delle espressioni pubbliche di maggior risentimento verso gli immigrati nigeriani in Ghana degli ultimi anni, e tale manifestazione ha riacceso il dibattito sull’immigrazione, ma anche l’economica e il problema della xenofobia in quella zona del continente nero. Come detto sopra, l’esecutivo di Accra non si è ancora esposto sulla questione ma lo ha fatto il presidente della Commissione del Senato sulla diaspora e le organizzazioni non governative, il senatore Aniekan Bassey, che ha condannato le proteste, parlando di uno sviluppo “profondamente inquietante e contrario allo spirito di fratellanza africana”. Il senatore ha invitato alla calma, ricordando gli storici legami fra i due Paesi.

“Dobbiamo mantenere viva la fiamma della fratellanza. Nigeria e Ghana, in quanto membri chiave della CEDEAO, la comunità economica degli stati dell’Africa occidentale, dovrebbero essere in prima linea nel promuovere la pace, l’unità e l’integrazione regionale, come sancito dalla Carta della CEDEAO”. Vedremo come evolverà la questione.