Gherardo Colombo, la sua seconda vita nelle scuole: chi è la moglie Alessandra e i figli

Gherardo Colombo sarà ospite a La Confessione di Peter Gomez, dove parlerà di diversi temi molto delicati tornando anche sulla sua carriera nel mondo della magistratura. Un professionista che si è sempre battuto per i diritti e in una intervista concessa a La Stampa ha ammesso i motivi che lo spingono ancora oggi a fare i giri delle scuole per tentare di inculcare ai ragazzi dei temi di primaria importanza:

“Sul fronte dei diritti siamo in pericolosa recessione, non solo in Italia. La prospettiva può essere nerissima nell’immediato” ha detto senza mezzi termini invitando tutti all’attenzione. Quello che sarà è difficile da prevedere, ma sicuramente la freccia scoccata ha l’obiettivo di far riflettere e richiamare l’attenzione. Nato a Voghera nel 1976, l’ex magistrato ha sposato Alessandra Dal Moro, con la quale ha messo su famiglia dando vita ai figli Matteo e Sara Francesca. Del maschio sappiamo che lavora come giornalista e speaker radiofonico, ha scritto diversi libri e romanzi.

Gherardo Colombo e la seconda vita nelle scuole

Dopo l’addio alla magistratura, almeno dal punto di vista delle cariche, Gherardo Colombo si è costruito una seconda esistenza come divulgatore negli istituti scolastici, senza dimenticare quanto fatto nella sua precedente professione che non ha mai abbandonato del tutto.

Riguardo al suo addio alla magistratura, avvenuto nel 2007, ha raccontato di essersi sentito come un idraulico, provando a trafficare senza ottenere risultati, forse dei riconoscimenti che non ha mai ottenuto del tutto e che a un certo punto si è sentito pesare. Ha trovato sempre rifugio nella speciale famiglia messa in piedi con la moglie Alessandra e con la quale ha voluto tramandare valori importanti.

