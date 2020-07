Gherardo Colombo fonda Ong con Soros e Lerner/ “Dobbiamo salvare i migranti”

Gherardo Colombo lancia una Ong. Due giorni fa, il 29 luglio 2020, l’ex pm di Mani Pulite ha tenuto a battesimo l’associazione ResQ – People Saving People, dotata di una nave per andare in mezzo al mare a salvare i migranti in difficoltà. L’ex magistrato sarà presidente onorario e, come messo in risalto dai colleghi di Libero, sulla homepage del sito campeggia il logo di Open Society, l’organizzazione fondata da George Soros.

E sono diversi i volti noti che figurano tra i soci: da Gad Lerner a Giovanni Palombarini, passando per Armando Spataro e Cecilia Strada. Colombo ha evidenziato che l’obiettivo primario è quello di salvare persone, senza nessun altro fine, ed ai microfoni di Adnkronos ha tenuto a precisare: «Non andare ad aiutare le persone che ‘stanno annegando, significa negare un problema epocale di fuga da realtà insostenibili e invivibili». L’ex magistrato ha poi sottolineato che l’iniziativa rimarrà dentro i confini e che al centro del progetto c’è la dignità della persona, «tutte le altre questioni e problemi vengono dopo».

Gherardo Colombo: “Possiamo risolvere il problema facendo annegare le persone?”

Intervenuto ieri, 30 luglio 2020, ai microfoni di In Onda, Gherardo Colombo ha tenuto a precisare: «L’interrogativo al quale secondo me è assolutamente necessario rispondere è il seguente: possiamo risolvere i problemi legati alla migrazione facendo annegare le persone? Questo è il tema al quale noi vorremmo rispondere, salvando le persone che annegano. Tutti i problemi che ci sono a monte ed a valle, che ci sono in Libia e che ci sono in Italia, è necessario che si approfondiscano e che si trovi una soluzione, ma non parlando della funzione di rescue». L’ex magistrato ha tenuto a ribadire di non voler entrare in temi politici, ma il dibattito si è già acceso, considerando anche la vicinanza con il dibattuto George Soros. Uno dei primi commenti è arrivato da Vittorio Feltri, a dir poco icastico: «Caro magistrato Colombo salvi in Mare tutta la gente che vuole ma se la porti a casa sua e non la scarichi sul nostro gobbone», le sue parole su Twitter.

