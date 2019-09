Ghezzal alla Fiorentina/ Calciomercato, preso l’esterno che fece impazzire la Juve

La Fiorentina è scatenata sul calciomercato e mette a segno il colpo Rachid Ghezzal. È ufficiale l’acquisto del calciatore algerino che nella stagione 2016/17 fece impazzire la Juventus. Esterno rapido e dotato di grande tecnica è arrivato per rinforzare ulteriormente già un attacco di livello. Gianluca Di Marzio ha specificato che il ragazzo non era il primo obiettivo, ma che prima si erano sondate le piste Matteo Politano e Domenico Berardi. Una volta capito che per arrivare a questi due si doveva compiere uno sforzo economico eccessivo si è deciso di ripiegare su un calciatore duttile che è stato preferito al fotofinish a Rafinha. Ghezzal arriva dal Leicester in prestito oneroso di un milione di euro e con un riscatto che si aggira attorno ai 9 milioni.

Ghezzal alla Fiorentina, Calciomercato: in Italia in passato suo fratello

Per Ghezzal, nuovo acquisto della Fiorentina, l’Italia non è proprio una novità. Sebbene il classe 1992 non ci abbia mai giocato suo fratello Abdelkader gliene avrà parlato a lungo. Quest’ultimo era arrivato nel nostro paese nel 2005 pescato dal Crotone quando era ancora giovanissimo. Dopo due prestiti a Biellese e Pro Sesto e il ritorno ai pitagorici il ragazzo era esploso tra Siena e Bari. In carriera aveva vestito anche le maglie di Cesena, Latina, Parma e Como. Rachid ha fatto di certo una carriera più importante del fratello. Cresciuto nelle giovanili del Lione si è imposto con la prima squadra, guadagnandosi la maglia della nazionale. Dal 2017 a oggi però la sua carriera aveva subito un arresto senza trovare molto spazio tra Monaco e Leicester.

