“Ghiacciai hanno destino segnato”/ Gabrieli (CNR): “Entro 25 anni Marmolada sparirà”

Jacopo Gabrieli, glaciologo dell’Istituto scienze polari del CNR, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Unomattina Estate”, trasmissione di Rai Uno andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 27 giugno 2022, e condotta da Massimiliano Ossini e Maria Soave. L’esperto ha spiegato che “la sorte dei ghiacciai, soprattutto quelli sotto al mezzo chilometro quadrato e quelli a quote più basse, ormai è segnata. La Marmolada la vedremo scomparire tra 20-25 anni e questa è una cosa che non può essere fermata, avremmo dovuto pensarci qualche anno fa”.

La situazione non è delle migliori neppure sugli Appennini, in quanto “il ghiacciaio del Calderone sul massiccio del Gran Sasso è diventato un nevaio. Ormai è morto, è un residuo. Abbiamo potuto toccare con mano questa evoluzione, questa sparizione del ghiacciaio”.

JACOPO GABRIELI: “I GHIACCIAI SONO UN ALLEATO NEL COMBATTERE I CAMBIAMENTI CLIMATICI”

Nel prosieguo del programma Rai “Unomattina Estate”, Jacopo Gabrieli ha voluto sottolineare che “nell’estate 2003, caratterizzata da ondate di calore continue da maggio ad agosto, la portata del Po era di circa 300 metri cubi d’acqua al secondo. Il 30% del Po in quei giorni era alimentato dai ghiacciai. Oggi, invece, il Po è a 180 metri cubi al secondo e siamo a giugno. Quest’anno abbiamo avuto pochissima neve invernale e temperature incredibili, con 10 gradi a 4.750 metri sul Monte Bianco. Se noi perdiamo questo bacino di acqua dolce, perdiamo una risorsa importantissima a scopo potabile, a scopo irriguo e a scopo industriale”.

Un problema non di poco conto, dal momento che “i ghiacciai sono un alleato nel combattere i cambiamenti climatici, in quanto il bianco riflette una parte della radiazione solare nello spazio, che altrimenti viene assorbita. Più fa caldo, più i ghiacciai fondono”.

