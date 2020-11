GHISANATIVA/ La linea di pentole, piastre e fornelloni per una cucina sana e saporita

Selezione dei materiali e lavorazione artigianale fanno di Ghisanativa una linea di pentole, piastre e fornelloni di qualità superiore. Realizzati solo con ghisa certificata, senza metalli pesanti, smalti o rivestimenti sintetici, sono completamente eco-sostenibili e tecnologicamente all’avanguardia. La loro composizione è garanzia di prestazioni eccellenti, cucina sana ed esaltazione dei sapori.

Ogni prodotto è una creazione che parte dalla fusione di pani di ghisa certificata e segue un’opera di lavorazione artigianale. Il progetto porta la firma di Fonderia Finco e riscrive il concetto di cucina in una chiave sostenibile e salutare.

Ghisanativa è il tuo nuovo alleato per cotture perfette e pietanze salutari

A differenza di altri materiali, la ghisa di Ghisanativa non incide su sapore e commestibilità degli alimenti, esaltando il gusto e l’aroma della materia prima. Caratteristica che, combinata alle eccellenti prestazioni, rende le pentole e le piastre della linea adatte sia all’uso amatoriale che professionale.

Protette da uno strato di olio vegetale, sono resistenti alla ruggine. Merito del processo di magnetite. Hanno anche il vantaggio di favorire, meglio di qualsiasi altra pentola, la reazione di Maillard (ossia i fenomeni che si realizzano dopo l’interazione di zuccheri e proteine in fase di cottura).

La composizione in ferro, silicio e carbonio assicura un perfetto irradiamento del calore, che consente di cuocere carne, pesce e verdure in maniera salutare. E per garantire la completa assenza di metalli pesanti, ogni lotto di prodotti viene misurato allo spettrometro ad emissione ottica.

La versatilità è un altro grande punto di forza. Anche a temperature eccezionali le pentole e le bistecchiere ghisa non si sfogliano e non si deformano: l’ideale per gli appassionati della cottura alla griglia, su brace o carbone. Ma sono ottime anche per la cottura a gas, a induzione, su piastre elettriche o in forno.

C’è di più. Garantiti a vita, i prodotti di Fonderia Finco assicurano risparmio energetico, perché la propagazione del calore avviene in maniera omogenea e più veloce rispetto ai comuni strumenti di cottura.

Scopri oggi la cucina del domani: www.ghisanativa.it.



