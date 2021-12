Ghislaine Maxwell condannata per traffico sessuale di minori/ Rischia 40 anni

Ghislaine Maxwell rischia di passare il resto della sua vita in galera. La famosa ex fidanzata di Jeffrey Epstein, il finanziere che venne arrestato e che si tolse poi la vita dietro le sbarre nel 2019, mentre attendeva il giudizio per crimini sessuali, è stata ieri condannata dal tribunale di New York per cinque dei sei capi d’accusa, ed ora rischia fino a 40 anni di carcere. Secondo l’accusa, Ghislaine Maxwell ha collaboratore con Jeffrey Epstein nell’adescare le ragazze, a volte anche minorenni, che poi avevano rapporti sessuali con lo stesso finanziere, e non solo, di conseguenza la pena nei suoi confronti potrebbe essere esemplare.

Il processo nei confronti della 60enne donna dell’alta società, figlia di un noto editore britannico, era scattato alla fine di novembre in quel del tribunale federale di Manhattan, nella Grande Mela, e la stessa, dopo circa un mese, è stata giudicata colpevole, dopo ben 40 ore di camera di consiglio, anche di traffico sessuale di minori. Secondo Sarah Krissoff, ex pubblico ministero del distretto meridionale di New York, parlando ai microfoni della BBC, per la Maxwell dovrebbe arrivare una pena detentiva molto significativa”.

GHISLAINE MAXWELL CONDANNATA, IL COMMENTO DELL’AVVOCATO: “PRONTI A FARE APPELLO”

E ancora: “Dato il coinvolgimento di minori, il giudice ha davvero un grande potere discrezionale per imporre una sentenza significativa e, sulla base delle prove presentate al processo, francamente, mi aspetto che il giudice le imponga una condanna molto severa”.

Ovviamente delusi gli avvocati della stessa Maxwell, capitani da Bobbi Sternheim, che non si aspettavano le condanne. Appena uscito dall’aula di tribunale ha spiegato: “Crediamo fermamente nell’innocenza di Ghislaine. Ovviamente siamo molto delusi dal verdetto. Abbiamo già iniziato a lavorare sull’appello e siamo fiduciosi che sarà vendicata”. Ghislaine Maxwell deve affrontare anche l’accusa di falsa testimonianza per aver forse mentito sotto giuramento sul ruolo negli abusi di Jeffrey Epstein, accuse riguardanti una deposizione del 2016.

