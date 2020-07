Ghislaine Maxwell, legali chiedono blocco materiale web/ Epstein “Obbligo segretezza”

Ci sono sviluppi nel sempre più torbido caso Jeffrey Epstein, l’imprenditore statunitense arrestato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni e successivamente morto in carcere in circostanze ancora non del tutto chiarite: nelle ultime ore infatti gli avvocati di Ghislaine Maxwell (la 58enne “socialite” britannica associata al nome del finanziere deceduto nell’agosto 2019, e che di recente è stata posta in arresto con delle accuse gravissime) hanno chiesto a un giudice americano di bloccare la pubblicazione online di qualsiasi materiale su Internet. Infatti i legali della donna, ritenuta complice di Epstein negli abusi sessuali perpetrati ai danni di tre ragazze, hanno intimato così agli avvocati delle accusatrici di attenersi a quello che secondo loro dovrebbe essere l’obbligo di segretezza tanto della pubblica accusa quanto di chi sta da parte della stessa difesa.

EPSTEIN, AVVOCATI DELLA MAXWELL CHIEDONO DI BLOCCARE LA PUBBLICAZIONE DI MATERIALE SUL WEB

A rivelare questo nuovo capitolo della oscura saga legata ai crimini di Jeffrey Epstein è il tabloid britannico “The Guardian” che ha aggiunto come i legali di Ghislaine Maxwell abbiano chiesto al giudice di bloccare la pubblicazione del suddetto materiale sul web proprio al fine di sostenere le richieste di risarcimento delle tre ragazze accusatrici. Le dirette interessate, stando all’accusa, sarebbero state reclutate dalla “socialite” ritenuta la complice di Epstein: Maxwell al momento si trova in carcere e non ha alcuna possibilità di uscire nemmeno pagando la cauzione e negli ultimi tempi qualcuno aveva rilanciato i rumors secondo cui anche Ghislaine potesse tentare il suicidio come lo stesso imprenditore che era morto in carcere a New York presso il “Metropolitan Correctional Center” (la versione ufficiale spiega che si era tolto la vita, ma restano tanti punti oscuri…) mentre era in attesa di affrontare il processo. La Maxwell, la cui ingombrante ombra di recente si è proiettata pure sui Reali d’Inghilterra, è sospettata di avere nascosto le foto e i nastri degli incontri a luci rosse di Epstein con delle minorenni e che alcune di queste registrazioni venissero usate poi per ricattare certi amici del miliardario.



