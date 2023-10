Ghost – Fantasma, Canale 5/ Il cult dell’amore con Patrick Swayze e Demi Moore, oggi 17 ottobre 2023

Ghost – Fantasma, diretto da Jerry Zucker

Martedì 17 ottobre, andrà in onda, in prima serata su Canale 5, alle ore 21,20, il film drammatico del 1990 dal titolo Ghost – Fantasma.

La pellicola è diretta dal regista Jerry Zucker, che ha curato le riprese di numerosi film di successo come Il primo cavaliere con Richard Gere e Sean Connery, e Rat Race, il cui protagonista era l’attore britannico Rowan Atkinson, celebre per aver creato il personaggio di Mr. Bean.

Le musiche hanno invece la firma del noto compositore francese Maurice Jarre, vincitore del Premio Oscar per le partiture di Lawrence d’Arabia (1962), Il dottor Zivago (1965) e Passaggio in India (1984).

Il protagonista è interpretato dal celebre attore Patrick Swayze, già molto amato per il suo personaggio di Johnny in Dirty Dancing – Balli proibiti (1987) con Jennifer Grey.

Al suo fianco l’attrice Demi Moore nei panni di Molly, interpretazione che la consacrò a livello internazionale, e l’effervescente Whoopi Goldberg, indimenticabile nei panni della simpatica suora Maria Claretta nella serie di film Sister Act che per questa pellicola vinse un Oscar come miglior attrice non protagonista.

La trama del film Ghost – Fantasma: una delle storie d’amore più intense della storia del cinema

Ghost – Fantasma racconta la storia di Sam Wheat (Patrick Swayze), un semplice uomo che lavora in banca e vive nel suo appartamento di New York insieme alla sua fidanzata Molly (Demi Moore).

La giovane coppia è molto innamorata e sogna di sposarsi molto presto, ma una terribile tragedia sconvolgerà per sempre le loro vite.

Una sera infatti vengono aggrediti durante un tentativo di rapina e Sam muore a causa di un colpo di proiettile.

Gli viene però concessa la possibilità di restare sulla terra in forma di fantasma così da risolvere tutte le questioni lasciate in sospeso e proteggere la sua adorata Molly, completamente all’oscuro della presenza che veglia su di lei.

Sam è sopratutto intenzionato a risolvere il caso del suo omicidio, e grazie alle sue indagini scopre l’identità del rapinatore, Willy Lopez (Rick Aviles), un delinquente di origini portoricane che dopo l’omicidio ha anche provato a entrare nell’abitazione di Molly.

Il protagonista si rende quindi conto che la sua amata corre un serio pericolo ma, data la sua condizione di fantasma, è impossibilitato ad avvertirla.

In suo aiuto arriva Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg), una sensitiva che riesce a vederlo e a parlare con lui.

La donna si presta ad aiutarlo per mettere in guardia Molly che, nel frattempo, viene consolata dal migliore amico di Sam, Carl Bruner (Tony Goldwyn). Quest’ultimo però nasconde un segreto che potrebbe spiegare molti avvenimenti…

