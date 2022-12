Ghost Fantasma/ Su Canale 5 il film con Patrick Swayze e Demi Moore

Ghost Fantasma, film di Canale 5 diretto da Jerry Zucker

Ghost Fantasma va in onda oggi, domenica 4 dicembre, su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di una pellicola sentimentale e drammatica prodotta negli Stati Uniti d’America nel 1990 da Lisa Weinstein e diretta da Jerry Zucker.

Tra i diversi attori emergenti ed affermati, spiccano i contributi della giovane Whoopi Goldberg, del compianto Patrick Swayze, Demi Moore e Bruce Jarchow. Il film rappresenta uno dei maggiori successi del genere drammatico appartenenti alla cinematografia statunitense degli anni ’90. La pellicola ha infatti ottenuto diversi premi e candidature prestigiose ai Premi Oscar del 1991.

Nello specifico, ha trionfato sia nella categoria di miglior sceneggiatura che di miglior attrice non protagonista. Per quanto riguarda gli incassi il titolo ha superato i 500 milioni di dollari posizionandosi al primo posto tra i film con il maggiore successo al botteghino del decennio di riferimento.

Ghost Fantasma, la trama del film

I protagonisti della storia di Ghost Fantasma sono due sposi innamorati follemente l’uno dell’altro, di nome Sam e Molly. Il forte sentimento tra i due non impedisce però agli eventi di portare ad un tragico incidente uno dei due, separandoli apparentemente per sempre. Sam infatti viene coinvolto in un duro e improvviso scontro a fuoco; in seguito ad una rapina all’interno di un’attività viene erroneamente ferito mortalmente non riuscendo quindi a sopravvivere.

Molly crolla dal punto di vista emotivo; non riesce a pensare ad una vita senza l’uomo più importante che abbia mai conosciuto e come se non bastasse sulla morte incombono delle ombre non proprio chiare. Incredibilmente però, lo spirito di Sam riesce a mettersi in contatto con la donna amata con l’obiettivo di proteggerla in sua assenza e di risolvere le questioni in sospeso che lo tengono ancora legato alla terra dei vivi.

Infatti, anche l’uomo era consapevole che l’incidente che aveva portato alla sua morte non fosse del tutto chiaro. Dopo una serie di coincidenze e di ricerche, entrambi i coniugi scoprono che l’agguato non era casuale e che anche la vita di Molly poteva essere ancora in pericolo.

Seppur sotto forma di spirito, Sam passa ogni secondo che gli resta a proteggere la compagna temendo costantemente per la sua vita. Nonostante lei non potesse vederlo, la sola presenza la aiuta non solo nella quotidianità ma anche nel venire a capo delle ragioni dietro l’agguato e di mettere in salvo la propria vita.

Alla fine, raggiunto l’obiettivo, Sam non ha più motivo di restare in sospeso tra la vita e la morte e in una scena toccante è destinato a salutare per sempre la sua amata Molly. Dopo aver mantenuto un contatto con lei unicamente come presenza, finalmente si mostra con tutto il suo corpo per un ultimo e logorante abbraccio, per poi sparire per sempre.

