Ghost in the shell/ Su Italia 1 il film con Scarlett Johansson

Ghost in the shell, film di Italia 1 diretto da Rupert Sanders

Ghost in the shell va in onda oggi, giovedì 27 ottobre, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film d’azione e fantascienza prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2017 da Ari e Avi Arad e diretto da Rupert Sanders.

Per il cast hanno offerto un importante contributo Scarlett Johansson, Pilou Asbaek, Anamaria Marinca e Takeshi Kitano. Il film uscì nelle sale il 30 marzo del 2017 in Italia e il giorno dopo negli Stati Uniti d’America. Inizialmente il film doveva essere distribuito dalla Walt Disney Studios Motion Pictures ma alla fine fu la Universal Pictures a scendere in campo.

Ghost in the shell, la trama del film

Protagonista della storia di Ghost in the shell è un cyborg di nome Mira, responsabile di un’organizzazione volta alla tutela contro gli attacchi informatici a sfondo terroristico e supportata dal governo americano. Chiaramente, prima di essere un cyborg Mira era una donna come tutte le altre; un tragico incidente aveva costretto le forze speciali a salvarle la vita rendendola per metà composta da elementi informatici.

Dopo il tragico evento infatti l’unico elemento ancora in grado di essere preservato era il cervello; con le tecnologie messe a disposizione dalla Hanka Robotics è stata quindi trasformata in un cyborg. Con la trasformazione in robot la donna aveva acquisito particolari capacità sia intellettive che fisiche, risultando l’unica capace di portare a termine missioni particolarmente impeditive sia dal punto di vista strategico che pratico. Infatti, viene scelta per catturare un certo Kuze, artefice di numerosi attacchi terroristici.

La via verso il completamento della missione viene però bruscamente interrotta da una incredibile scoperta fatta da Mira. A differenza di ciò che le avevano raccontato una volta ripresa conoscenza dopo l’operazione che l’ha resa un cyborg, non era stata realmente salvata in punto di morte. L’azienda che si era occupata della sua lavorazione l’aveva infatti rapita con l’inganno e trasformata con fattezze robotiche solamente per soddisfare i propri bisogni, così come accaduto per tantissime altre persone scelte in base a determinate caratteristiche. Dopo la scoperta, l’unico obiettivo di Mira non sarà più quello di portare in alto i valori della legge, ma di scoprire la verità e di affrontare chi era stato l’artefice della sua trasformazione contro la sua volontà.

