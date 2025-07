Ghost Rider questa sera alle 23.15 su Italia 1: dettagli e trama del film che vede come protagonista l'incredibile Nicolas Cage

Ghost Rider in seconda serata su Italia 1

Una seconda serata ricca di emozioni questa sera su Italia 1. Alle 23.15 andrà in onda il film Ghost Rider, scritto e diretto da Mark Steven Johnson. La pellicola non è originale: si basa infatti sull’omonimo personaggio dei fumetti, ideato dalla Marvel. Ghost Rider è un film del 2007, con protagonista Nicolas Cage, che interpreta Johnny Blake ma anche appunto Ghost Rider. C’è anche, nel cast, la splendida Eva Mendes, che invece è Roxanne Simpson.

Non mancano altri grandi noi come quello di Peter Fonda, Wes Bentley e Brett Cullen. Da menzionare anche Sam Elliott, che aveva già interpretato il generale Ross in un altro film della Marvel, Hulk. La pellicola è un cult del cinema, anche se le critiche non sono state sempre positive: in tanti, infatti, hanno apostrofato negativamente il film. Nonostante questo ha incassato 228.738.393 milioni a fronte di un budget di 110 milioni di dollari. In Italia gli incassi hanno superato i milioni di dollari mentre negli Stati Uniti sono stati superiori ai 115 milioni di dollari.

Ghost Rider, la trama del film: un essere demoniaco

La trama di Ghost Rider, il film in onda questa sera su Italia 1, è particolare nonché molto complessa, con riferimenti a diverse leggende del passato. La trama si basa infatti sull’esistenza di un’entità demoniaca, quella appunto del Ghost Rider, che il Diavolo può attribuire a un essere umano mediante un contratto.

Nel film, dopo diverse vicende del passato, il Diavolo si rivela a Johnny Blaze e gli dà un compito: uccidere Blackheart e altri demoni se vuole liberarsi dalla maledizione che lo affligge, a causa del vincolo con Mefistofele che risale a tanto tempo prima. Johnny accetta così la proposta del diavolo e comincia la sua missione, attraversando avventure di ogni tipo. Nel frattempo continua la sua conoscenza turbolenta con la bella Roxy, della quale si è innamorato.

