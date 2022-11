Ghost rider: spirito di vendetta/ Su Italia 1 il film con Violante Placido

Ghost rider: spirito di vendetta, film di Italia 1 diretto da Mark Neveldine e Brian Taylor

Ghost rider: spirito di vendetta andrà in onda oggi, 17 novembre, su Italia 1 a partire dalle ore 23.20. Il film racconta un’altra mirabolante avventura del personaggio omonimo dei fumetti Marvel. Diretto da Mark Neveldine e Brian Taylor, il film del 2012 rivede come protagonista Nicolas Cage nei panni di Johnny Blaze. Il cast, rispetto al primo Ghost Rider prevede qualche vecchia gloria e molte new-entry.

Violante, Michelangelo, Brenno, Inigo e Gabriele/ I cinque figli di Michele Placido

Tra gli interpreti principali vi sono: Violante Placido, Johnny Whitworth, Ciarán Hinds, Idris Elba, Christopher Lambert e Ferguson Riordan. Interessante è anche sottolineare la squadra di doppiatori della versione italiana: Pasquale Anselmo, Francesco Pezzulli, Luca Biagini, Roberto Draghetti, Andrea Di Maggio, Mario Cordova e Stefano Andrea Marchi. Gli straordinari effetti speciali del film sono stati creati dallo studio Iloura che si è dedicata soprattutto a creare il personaggio di Ghost Rider e il potere di Carrigan. Rispetto al primo film si parla di motion capture e non computer grafica.

Violante Placido, chi è la figlia di Michele Placido/ Il marito Massimiliano d'Epiro e la storia con Troiano

Ghost rider: spirito di vendetta, la trama del film

La trama di Ghost rider: spirito di vendetta si ricollega naturalmente all’eroe dei fumetti Marvel, Ghost Rider. L’ex stunt rider Johnny Blaze, interpretato da Nicolas Cage, aveva stretto un patto con il diavolo, divenendo così Ghost Rider. Quest’ultimo non è altro che un temibile ghoul che, in sella alla sua moto fiammeggiante, si nutre delle anime dei malvagi. In questa nuova avventura, ambientata anni dopo, Jhonny Blaze, mentre sta tentando di nascondersi dal mondo a causa dei suoi poteri, è avvicinato da un ex-membro dell’ordine monastico di Michael, l’angelo guerriero. Il monaco, ovvero Idris Elba offre a Johnny di salvare la sua anima e annullare la sua maledizione, a patto che salvi una madre e suo figlio, interpretati rispettivamente da Violante Placido e Fergus Riordan. Johnny accetta pensando sia un compito relativamente facile. Tuttavia, non sa è che c’è qualcosa di speciale nel ragazzo.

Violante Placido: "Con mio figlio Vasco sono protettiva"/ "Mio padre Michele..."

Anche il mercenario Ray Carrigan, ossia Johnny Withworth, al servizio del malvagio Roarke, Ciarán Hinds, è infatti sulle tracce del ragazzo. Roarke vuole rapirlo in modo da poter utilizzare i suoi poteri per scopi oscuri. Johnny Blaze riesce a salvare Nadya e Danny, ossia Violante Placido e Ferguson Riordan, del mercenario. Si dirige dunque con il monaco al covo del suo ordine. Ad attenderlo c’è Methodius, interpretato da Christopher Lambert, che gli rivela la vera origine del suo spirito vendicatore, Zarathos. Jonny Blaze recupera quindi la sua umanità, ma si ritrova a fronteggiare un traditore, il mercenario Carrigan trasformato in un demonio e Roarke.











© RIPRODUZIONE RISERVATA