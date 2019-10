Ghost Rider – Spirito di Vendetta/ Video, su Italia 1 il film con Nicolas Cage

Ghost Rider – Spirito di Vendetta è un film da non perdere per gli amanti delle pellicole d’azione in onda in prima serata su Italia 1 oggi venerdì 25 ottobre. Sulla terza rete del gruppo Mediaset andrà infatti in onda , realizzato nel 2012 e firmato dal duo di registi Mark Neveldine e Brian Taylor. Nei panni del protagonista principale troviamo la star hollywoodiana Nicholas Cage, che interpreta lo spirito fantasma della vendetta evocato da un monaco francese per rintracciare suo figlio Danny, allontanatosi in circostanze misteriose insieme ad una donna di nome Nadya. Sul percorso del motociclista maledetto piomberà tutta una serie di avvenimenti che renderanno la sua missione sempre più difficile, anche se avrà finalmente la possibilità di affrontare Roarke, il diavolo che ha inflitto a Johnny Blaze la maledizione per il quale quest’ultimo si trasforma se evocato nel fantasma vendicatore in motocicletta.

Ghost Rider – Spirito di Vendetta, la trama del film

Ghost Rider – Spirito di Vendetta è un sequel, con Nicholas Cage sempre nel ruolo di protagonista. Nel 2008, dopo l’uscita del primo film, non c’era la sicurezza che la produzione avrebbe avallato la realizzazione di un secondo film. Questo è il motivo per cui la prima pellicola si conclude con un finale pressoché chiuso. Tra le cause dello scetticismo sulla prosecuzione della saga c’era anche lo scarso introito generato nei box office dalla prima pellicola, che portò anche ad una decurtazione del budget (da 110 milioni di dollari a poco più della metà) per la realizzazione del capitolo Spirito di Vendetta.

Il trailer di Ghost Rider – Spirito di Vendetta

