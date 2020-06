Ghost Rider/ Video, su 20 il film con Nicolas Cage e Eva Mendes

Pubblicità

Ghost Rider va in onda su Canale 20 per la prima serata di oggi, domenica 14 giugno, a partire dalle ore 21:05. Si tratta di un film è stato realizzato negli Stati Uniti d’America nel 2007 da diverse case cinematografiche tra cui la Marvel Studios è in collaborazione con la Columbia Pictures con quest’ultima che si è occupata anche della distribuzione ai botteghini. La regia del film è stata affidata a Mark Steven Johnson il quale ha collaborato anche per quanto concerne lo sviluppo del soggetto e della sceneggiatura prendendo spunto dai fumetti della Marvel comics. Il montaggio della pellicola è stato eseguito da Richard Francis Bruce con il ruolo di direttore della fotografia assegnato a Russell Boyd. Nel cast sono presenti Nicolas Cage, Eva Mendes, Peter Fonda, Wes Bentley, Sam Elliott, Donal Logue e Brett Cullen.

Ghost Rider, la trama del film

Ecco la trama di Ghost Rider. Un’antica leggenda del west, parla di un anima dannata conosciuta con il nome di Ghost Rider assoldato dal demonio in persona in maniera tale che possa fungere da Bounty Killer e quindi rintracciare ed arrestare tutte le anime di proprio interesse. In una piccola cittadina dello stato del Texas, un giovane ragazzo di nome Johnny sta suonando insieme a suo padre che è una sorta di celebrità del posto in quanto eccezionale musicista e cantante. Tuttavia, durante l’esibizione, il ragazzo commette un piccolo errore dovuto anche alla volontà di impressionare una cameriera di nome Roxanne della quale si è innamorato.

Tuttavia il padre è molto arrabbiato per l’errore commesso dal figlio e quindi lo rimprovera aspramente invitandolo a lasciar perdere la musica. Più tardi il ragazzo riesce comunque a poter parlare con la propria ragazza ed in particolar modo avendo riscontrato un sentimento uguale nei suoi confronti, decide di organizzare una vera e propria fuga d’amore in maniera tale che possano essere felici lontano da quella cittadina che per loro probabilmente non avrebbe avuto alcun genere di futuro. Le cose però cambiano quando Johnny rientrando nella propria casa a prendere le cose necessarie si rende conto che il carattere scorbutico del papà è dovuto al fatto che gli sia stato diagnosticato il cancro in fase terminale.

Ad un certo punto mentre Johnny cerca di capire come fare e come aiutare il proprio papà, gli appare Mefistofele ossia una sorta di consigliere del demonio che gli propone un contratto. In pratica, l’essere demoniaco si dice pronto a far guarire il padre di Johnny in cambio della sua anima. Il ragazzo pur di veder salvo il proprio genitore decide di accettare l’accordo ed infatti poco dopo il celebre musicista torna in perfette condizioni di salute. A questo punto Johnny deve assolutamente avvertire la propria fidanzata di come i piani siano cambiati.

Tuttavia, il fato non soddisfa Johnny, in quanto poco dopo il padre per via di un incredibile incidente perde la vita. Johnny cerca di far valere le proprie motivazioni all’essere demoniaco il quale gli ricorda come nel patto sia soltanto stato scritto che avrebbe dovuto far guarire il genitore e non certo farlo vivere in eterno. Da questo momento in poi il destino di Jonny é segnato in quanto ben presto dovrà diventare il prossimo Ghost Rider e fare i conti con diverse problematiche soprattutto con i sentimenti per la sua adorata Roxanne.

Video, il trailer di Ghost Rider



