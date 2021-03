Ghost/ Su Canale 5 il film con Demi Moore e Patrick Swayze (oggi, 23 marzo)

Ghost va in onda oggi, 23 marzo, su Canale 5. Il film sarà trasmesso su questa emittente a partire dalle ore 21.20. Quest’opera cinematografica può essere considerata come un lungometraggio di genere drammatico. In questo film, gli artisti che impersonificano i personaggi principali sono Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg e Tony Goldwyn. Ghost-fantasma è stato prodotto e distribuito nei cinema nell’anno 1990. Il regista di questa pellicola è Jerry Zucker. Quest’ultimo ha diretto anche un altro lungometraggio di avventura, vale a dire Il primo cavaliere. Il brano principale di Ghost, Unchained Melody, scritto da Alex North e Hy Zaret, ha ricevuto una nomination agli Oscar. Il protagonista della pellicola in esame ha recitato anche in altri film famosi. Tra questi vi sono Dirty Dancing – Balli proibiti, Alba rossa e Jump!.

L’assedio delle sette frecce/ Su Rete 4 il film con William Holden (oggi, 23 marzo)

Ghost, la trama del film

La trama di Ghost ha come protagonista Sam Wheat, che lavora come impiegato in una banca di New York, e che vive con la sua compagna Molly. Un giorno l’uomo, mentre sta ritornando da un teatro, viene affiancato dal malvivente Willy, il quale desidera rubargli il portafoglio. Ne scaturisce uno scontro, a seguito del quale Sam viene ucciso. Il bancario, allora, si trasforma in un fantasma. Nella sua nuova condizione scopre ben presto che c’è una medium, di nome Oda Mae Brown, la quale riesce a sentire la sua voce. Sam quindi chiede alla donna di supportarlo nello scoprire chi si trova dietro al suo assassinio. La medium, scettica in un primo momento, alla fine decide di aiutare il suo nuovo amico. Grazie alla Brown, Wheat viene a sapere che dietro al suo omicidio c’è il suo amico Carl. Questi infatti ricicla denaro sporco e ha assoldato Willy per impossessarsi del portafoglio di Sam, dove era conservato un codice con cui accedere ad un conto bancario di 4 milioni di dollari, e consegnare tutto il denaro a dei trafficanti di droga.

Red 2/ Video, su Rai 2 il film con Bruce Willis e John Malkovich (oggi, 22 marzo)

Dopo aver scoperto la verità, Sam ne rimane sconvolto e sceglie di vendicarsi dei suoi assassini. Alla fine, Wheat riesce a portare a termine il suo piano, dato che Carl e Willy muoiono. Per il bancario arriva quindi il momento di andare in Paradiso, ma prima della sua dipartita Dio concede all’uomo di essere visibile ad Oda Mae e a Molly. Sam, dunque, dice finalmente Ti amo alla sua bellissima compagna ed è pronto a raggiungere gli altri spiriti buoni.

LEGGI ANCHE:

Uno, nessuno, cento Nino/ Su Rai 2 il film documentario sul grande Nino Manfredi

© RIPRODUZIONE RISERVATA