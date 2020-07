GHOST/ Streaming del film sul Nove con Patrick Swayze e Demi Moore (6 luglio)

Ghost è “una fiaba sentimentale e thriller diventata culto”. MyMovies premia il film con tre stellette sulle cinque messe a disposizione: “Questo film fa parte del periodo di moralismo e pseudoreligione, durante la presidenza di Bush, che ha riguardato molto film creati come fiabe ma lontani anni luce da Frank Capra. Enorme successo di pubblico”. Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg sono protagonista di una pellicola che ha fatto la storia del cinema anche di fronte a possibili errori e cali di tensione. La scena iniziale e quella finale sono di una drammaticità incredibili, in grado di regalare spunti ed emozioni al pubblico di tutto il mondo. Ghost va in onda su Nove in prima serata, clicca qui per il trailer. Clicca qui per seguirlo in diretta streaming.

Ghost su Rai 3

Ghost andràin onda lunedì 6 luglio sul Nove alle 21.25. Il film del 1990 è diretto da Jerry Zucker e vede tra gli interpreti Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. Sceneggiatura e soggetto sono curati da Bruce Joel Rubin, vincitore dell’Oscar come migliore sceneggiatura. Le musiche sono composte da Maurice Jarre, musicista e compositore francese, autore di molteplici soundtrack cinematografiche. Tra gli altri, ha vinto tre premi Oscar come migliore colonna sonora per Passaggio in India (David Lean, 1985), Il dottor Zivago (David Lean, 1966) e Lawrence d’Arabia (David Lean, 1963).

Ghost, la trama del film

Ghost di Jerry Zucker racconta la tragica fine di Sam (Patrick Swayze), un giovane bancario ucciso per errore da un ladro che voleva derubarlo per conto di Carl (Tony Goldwyn), un socio di Sam. Al defunto viene data la possibilità di rimanere tra i vivi come fantasma fino a che non avrà saldato il conto e protetto la moglie Molly (Demi Moore).

Viene aiutato da una medium, Oda Mae (Whoopi Goldberg), che sente e trasmette la voce di Sam. L’obiettivo è far sapere a Molly come sono andate davvero le cose, così da potersi allontanare da Carl. Dopo una serie di complicazioni e prove da affrontare, Sam riuscirà nel suo intento, potendo quindi riposare in pace?

Video, il trailer di Ghost





