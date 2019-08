Ghostbuster da 10 anni/ “Ripreso fantasma che fuoriusciva da un muro”

Impiegato di giorno, ghostbuster di notte: Carmelo ha raccontato la sua doppia vita in un lungo intervento a I Lunatici, programma in onda su Rai Radio 2. Studioso di fenomeni paranormali, l’uomo ha parlato della sua caccia ai fantasmi che porta avanti da dieci anni: munito di microfoni ultrasensibili, registratori digitali e telecamere infrarosse, Carmelo ha affermato di aver ottenuto dei risultati fotografici molto soddisfacenti. Uno studio che comporta un costo ingente – «fino adesso ho speso più di 23 mila euro per cercare fantasmi» – ma che ha regalato importanti risultati: «Una volta abbiamo registrato la voce di bambini in quello che era un ex manicomio infantile». E ieri, nel corso dell’intervista, era in una villa per dare la caccia ad una giovane scomparsa anni fa: «L’energia di Mary potrebbe essere intrappolata qui».

CARMELO, GHOSTBUSTER A CACCIA DI FANTASMI DA 10 ANNI

Un mestiere di fantasia – basti pensare ai numerosi film sul tema – tramutato in realtà: Carmelo ha raccontato che può capitargli di non accorgersi di stranezze nel corso delle indagini, per poi scoprire qualcosa di strano attraverso foto e registrazioni. E non sono mancati i momenti di paura, racconta l’uomo: «Nel castello di San Niccolò feci uno scatto che ha ripreso un cavaliere che fuoriusciva da un muro: un grosso spavento». Il ghostbuster ha spiegato di non credere negli spiriti o negli spettri, ma è anche certo che «nessuno è in grado di cacciare via l’energia che resta impressa in alcuni luoghi». Più che fantasmi, dunque, cerca impronte energetiche: «Ci sono diversi enti che ci hanno contattato per indagare alcuni immobili», conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA