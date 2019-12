Ghostbusters: Afterlife/ Video trailer del 3° capitolo della saga: quanti volti noti

E’ stato diffuso in queste ore il trailer dell’atteso “Ghostbusters: Afterlife”, terzo capitolo della storica saga degli acchiappafantasmi degli anni ’80. La prima notizia è il titolo ufficiale, appunto “Afterlife”, che tradotto significa “oltre la vita”. Il nuovo capitolo giunge a esattamente 35 anni dall’inaugurazione del primo episodio diretto da Ivan Reitman, e vedrà il figlio di quest’ultimo, Jason, dietro la cinepresa e autore anche della sceneggiatura. In base a quanto emerge dal trailer, che potete trovare pubblicato qui sotto, la storia è ambientata ai giorni nostri, quindi, molti anni dopo i due capitoli originali, e vedrà fra i vari protagonisti dei nuovi personaggi, alcuni dei quali già ben noti al grande pubblico. Reciteranno infatti Finn Woofhard di Stranger Things, ma anche Paul Rudd, di Ant-Man, Carrie Coon, di The Leftlovers, e McKenna Grace di Captain Marvel, giusto per citarne solo alcuni.

GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE: VIDEO TRAILER E PRIME ANTICIPAZIONI

Il film racconta la storia di una famiglia guidata da Callie, che si trasferisce in una fattoria ambientata in Oklahoma, e dove i due figli, Phoebe e Trevor, scoprono un nuovo mondo, quello ereditato da un padre mai conosciuto, e soprattutto dal loro nonno, che apparteneva appunto ad uno dei tre Ghostbusters originali (non è da escludere si tratta di Egon Spangler, interpretato da Harold Ramis, già purtroppo deceduto). I due ragazzini ritrovano quindi le mitiche trappole azionabili con il comando a distanza, e la spettacolare quanto iconica vettura/ambulanza, e le rimettono a nuovo, ripercorrendo le orme dei loro cari. Ad aiutarli ci sarà Paul Rudd, che come detto sopra, è noto per essere il protagonista di Ant Man. Nel primo trailer non sono stati mostrati gli attori dei primi due capitoli, ma le indiscrezioni hanno confermato da tempo che ci saranno anche Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, e non è da escludere anche la presenza di Bill Murray. Il film non dovrebbe uscire prima dell’estate 2020.



