Giacenze medie ISEE 2023/ Come ottenerle senza sbagliare: iter e documenti

Per ottenere le giacenze medie dell’ISEE 2023 occorre essere in possesso di quelle dei due anni precedenti (del 2021). Tenendo conto del proprio patrimonio sia alle Poste che nei conti bancari italiani, lo Stato potrà dare il via libera alla compilazione del modello di Indicatore della Situazione Economica Equivalente del prossimo anno.

A parte quanto scritto, di seguito vedremo quali sono i passaggi essenziali per riuscire ad ottenere le giacenze medie ISEE del 2023. Al fine di ottenere l’approvazione, suggeriamo di effettuare tale operazione in modo tempestivo, senza attendere la scadenza previo annullamento.

Giacenze medie ISEE 2023: documenti e procedura

Per ottenere le giacenze medie dell’ISEE 2023 vanno richiesti a Poste e Banche, determinati documenti. Si tratta nello specifico di tali moduli:

Conto corrente (codice 01);

(codice 01); Conto deposito e risparmio libero / vincolato (codice 03);

e / (codice 03); Conto terzi individuale/globale (codice 09).

Quello che molti cittadini italiani non sanno, è che è possibile anticipare i tempi evitando di stare in fila in un determinato periodo. Infatti, già da adesso è possibile recarsi presso gli enti di credito e le Poste, per poter richiedere la documentazione sopra esposta.

Le giacenze che andrebbero richieste devono comprendere il periodo che va dal 1° Gennaio 2021 al 31 Dicembre sempre relativamente all’anno 2021.

Coloro che vorrebbero scaricare autonomamente le proprie giacenze medie, potranno farlo accedendo all’area personale online: in questo modo si riduce il tempo che un cittadino impiegherebbe per andare in filiale.

Fino a poco tempo, l’unica banca italiana che non dava l’opportunità di scaricare online il file che riportava la giacenza media, era Unicredit. Oggi però la situazione è cambiata, anche questo ente dà le stesse opportunità di tutti gli altri.

Non per essere ripetitivi, ma per chi fosse interessato alle giacenze medie dell’ISEE del 2023, è importante ricordarsi di richiedere quelle di due anni prima (del 2021), e di poterlo fare fin da subito (anche online).











