GIACOMO AGOSTINI, GENIO E… REGOLATEZZA

Tra i ritratti offerti da Dribbling su Rai 2 nella sua puntata di oggi c’è anche quello di Giacomo Agostini, noto come il motociclista più vincente nella storia, visto che ha collezionato 15 titoli. Un’icona di questo sport, a cui è stato dedicato un documentario “Ago prima di tutto” che ripercorre la sua carriera e racconta l’uomo dietro il mito.

Le due ruote per lui sono state un pensiero fisso sin da bambino, tanto che è andato contro anche la sua famiglia, dove nessuno aveva la passione per le moto, ma alla fine ha avuto ragione lui, con ben 313 vittorie. Il padre di Giacomo Agostini arrivò a regalargli una Giulietta Sprint nella speranza di distoglierlo dalle moto, un piano legato alla sua paura per i rischi che correvano i motociclisti, ma alla fine ha realizzato il suo sogno e all’età di 24 anni ha vinto il suo primo titolo mondiale.

Pur essendo più di un campione, perché è stato anche una stella televisiva, visto che ha anche recitato, Giacomo Agostini era sempre molto rigoroso, in quanto conviveva con la responsabilità di dover ripagare i sacrifici non solo suoi, ma anche di chi lavorava con lui. “Non era più un gioco, era lavoro. Dunque, allenamento, attenzione, disciplina, anche alimentare“, raccontò nei mesi scorsi al Corriere.

L’ALLARME DI GIACOMO AGOSTINI

Più che aver pensato di essere il più forte di sempre, Giacomo Agostini ha avuto paura di non esserlo, perché era consapevole del fatto che sarebbe bastato poco per iniziare a collezionare sconfitte. Inoltre, era consapevole del valore dei suoi rivali. Quindi, era sempre alla ricerca di qualcosa in più, non solo nella moto, ma anche nel suo stile di guida.

Di recente, in vista dell’inizio della nuova stagione di MotoGp, la leggenda del motociclismo ha lanciato un monito, visto che ritiene si stia andando oltre con la tecnologia, visto che toglie molto al pilota che, invece, “deve avere più potere, deve essere lui a vincere“, non un pc.

In questa intervista a Formula Passion Giacomo Agostini ha messo in guardia dal rischio che i piloti finiscano in secondo piano, lanciando una provocazione: “Un giorno non avremo più nemmeno i piloti, correrà la moto da sola“. Il pilota deve tornare al centro di questo sport, essere decisivo, ma per farlo bisogna frenare la tecnologia, dare spazio al talento. Solo così si può tornare al motociclismo più vero.