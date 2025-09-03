L'intervista del grande Giacomo Agostini a Uno Mattina Estate: il campione delle due ruote si è raccontato in diretta su Rai Uno stamane

Giacomo Agostini, il motociclista più titolato di tutti i tempi – più ancora di Valentino Rossi e Marc Márquez – è stato ospite stamane negli studi di Uno Mattina Estate, talk in diretta su Rai Uno: «Sarebbe emozionante attraversare il Ponte sullo Stretto di Messina con la mia moto e magari in compagnia tua», ha detto rivolgendosi alla conduttrice del programma, Carolina Rey.

«Io sono nato con il grande amore per la moto, ma la mia famiglia non voleva che io ci andassi, né tanto meno che corressi. Non c’è stato niente da fare: ho avuto il mio primo motorino a 9 anni e la mia prima coppa l’ho vinta a 11. Ora ne ho circa 358».

Agostini ha aggiunto: «Quando mi sono presentato a una gara in montagna, in salita, ero lì con un meccanico che poi era il panettiere del paese e non sapeva neanche cambiare la candela. Sono arrivato secondo su 50 partecipanti, ma con una moto privata, e da lì ho capito che potevo fare qualcosa. Ho insistito per avere il permesso di mio padre: lui diceva di non voler firmare “la morte di mio figlio”. All’epoca non capivo il senso di quelle parole. Alla fine sono riuscito a far firmare un permesso da un notaio – che però aveva capito che io volessi correre in bici e non in moto – e da lì è partita la mia storia».

GIACOMO AGOSTINI LE SUE COMPARSE IN TV E L’AMORE

Sui suoi ruoli in TV e nei fotoromanzi racconta: «D’inverno ero libero e quindi ho avuto queste proposte. Avevo la curiosità di capire come si faceva un fotoromanzo, come si girava un film… ho imparato cose che non conoscevo, ma naturalmente non era il mio mestiere, quindi mi arrangiavo. Poi mi proposero di fare un grande film con Pietro Germi: rinunciai perché iniziava il campionato. Germi mi chiese come mai e io gli dissi che le moto erano il mio amore. La mia vera passione è sempre stata quella per le due ruote».

Agostini, sposato dal 1988 con la sua attuale moglie, ha raccontato anche il lato privato: «Come si dura 40 anni? Non riuscivo a innamorarmi profondamente perché ero sempre in giro, ero come i marinai: le relazioni e le conoscenze con queste belle ragazze non continuavano perché poi io sparivo e andavo in un’altra nazione. Inoltre ho sempre pensato che il mio lavoro fosse un po’ pericoloso: avevo paura di avere un figlio e di non poterlo più vedere dopo un incidente. Io volevo essere spensierato e correre con cattiveria, non con il pensiero che il mio bambino non avrebbe più avuto il padre. Così ho cercato di tirare fino alla fine, fino a che sono andato in Spagna ed è nato il mio amore. Poi mi sono sposato e ho formato una famiglia: sono felice di aver fatto esperienza e di aver trovato la persona giusta. Devi essere fortunato. Certo che se incontravo te sarebbe stato difficile… adesso è troppo tardi, ma in moto ti porterò».



GIACOMO AGOSTINI E LA SFIDA CON ROSSI E MARQUEZ

Ultima domanda su una ipotetica gara a tre fra Agostini, Márquez e Rossi: «Chi vincerebbe? Chiedilo a loro, ma io dico che vincerei io. E se lo chiedi a loro, anche loro direbbero la stessa cosa».

Ricordiamo che Giacomo Agostini – che ha corso anche con le auto – ha vinto in totale ben 15 titoli mondiali, mentre Valentino Rossi si è fermato a nove e Marc Márquez a otto. Quest’ultimo corre comunque verso la vittoria del campionato di MotoGP 2025: eguaglierà così il Dottore e chissà che un giorno non possa addirittura raggiungere il grande “Ago”. Prima di congedarsi, Agostini ha salutato così il suo pubblico: «Come diceva mia madre: vai piano, ma vinci».