Giacomo Bettarini, figlio Simona Ventura/ “Sono testardo, non impulsivo”

Giacomo Bettarini, classe 2000, è il secondo figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, nato due anni dopo il fratello maggiore Niccolò. Giacomo è sicuramente meno noto del fratello Niccolò, che ha già condotto un programma su Rai 2 (spin-off de Il collegio). Nato a Milano il 13 novembre 2000, Giacomo ha frequentato l’Istituto Vittoria Colonna e ha poi proseguito gli studi a Londra, dove ha portato avanti la sua passione per la boxe e il teatro. “Posso dire di essere testardo […] Non sono impulsivo, non parto senza pensarci, prima rifletto 10 secondi”, ha detto qualche anno fa a Metropolitan Magazine. Giacomo è molto legato al fratello Niccolò: “Devo ammettere che anche se litighiamo spesso, ci aiutiamo e ci aiuteremo sempre l’un l’altro”, ha aggiunto il figlio di Simona Ventura nella stessa intervista.

Giacomo Bettarini: il rapporto con mamma Simona Ventura

Giacomo Bettarini è molto legato anche ai genitori, Simona Ventura e Stefano Bettarini, come testimoniano i post su Instagram dedicati a mamma e papà. Lo scorso 1° aprile, in occasione del 56esimo compleanno della madre, ha scritto su Instagram: “Ci sei sempre stata per me, hai creduto in me quando nemmeno io stesso ci credevo, ti sei sempre fatta un mazzo tale da poterci offrire delle opportunità, Averti come madre mi fa sentire il ragazzo più fortunato del mondo, HAPPY BIRTHDAY MY QUEEN”. Lo scorso anno, in occasione, del compleanno del padre ha scritto: “Auguri a te che resterai per sempre una persona sulla quale potrò contare, la persona che non desidererei mai diversa in niente, la persona che ha sempre creduto che io potessi diventare l’uomo che volevo tanto essere, ti vorrò sempre bene babbo”.

