Anna Tatangelo ha deciso di darsi una nuova occasione amorosa dopo la rottura con Mattia Narducci. Oggi si vocifera che la cantante abbia un nuovo fidanzato. Si tratta di Giacomo Buttaroni, con il quale è stata paparazzata più volte da Diva e Donna in atteggiamenti affettuosi e di ritorno da un viaggio. Entrambi stanno facendo di tutto per custodire la loro privacy, ma vista la loro immagine è impossibile sfuggire dagli occhi del gossip. Ma passiamo subito a scoprire chi è Giacomo Buttaroni, quanti anni ha, che lavoro fa e tutte le curiosità del caso.

Giacomo Buttaroni è più giovane di Anna Tatangelo di 7 anni e attualmente ha 30 anni. A livello professionale, il ragazzo è l’allenatore degli Juniores Nazionale del Roma e diverso tempo fa aveva giocato come calciatore nel Latina in Serie B. Purtroppo, però, ha dovuto fermare la sua carriera per via di alcuni infortuni che lo hanno bloccato nell’andare avanti con il calcio. Visto il suo talento, però, Giacomo Buttaroni si è subito cimentato nel diventare un mister che allena a sua volta le nuove promesse sportive.

Come si sono conosciuti Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni

Ancora non si sa come si sono conosciuti Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni, anche se secondo Diva e Donna la loro storia d’amore dovrebbe essere nata circa un mese fa, annunciando la frequentazione con queste parole: “Le voci si rincorrevano da qualche settimana e ora le prime foto esclusive“. Il fatto che la cantante si sia rimessa in gioco è un segno del fatto che con Mattia Narducci la storia d’amore è finita completamente, e che l’ex moglie di Gigi D’Alessio ha finalmente voglia di rifarsi una vita lasciandosi alle spalle la tristezza della rottura.

Secondo alcuni, pare che l’ex fidanzato Mattia abbia fatto di tutto per tornare con lei, ma a fare breccia nel suo cuore è stato Giacomo Buttaroni con il quale è stata vista in giro per l’Italia tra viaggi e piccoli gesti quotidiani: Diva e Donna li aveva teneramente paparazzati mentre buttavano insieme la spazzatura. Con l’ex compagno pare che le cose siano finite nel peggiore dei modi, e che addirittura abbiano deciso di non seguirsi più sui social.