Giacomo Buttaroni, nuovo fidanzato di Anna Tatangelo: chi è? Ex calciatore, oggi allenatore: i due stanno insieme da circa un anno

Solo qualche settimana è arrivato l’annuncio più dolce da parte di Anna Tatangelo, che si è mostrata con il pancione, pronta ad accogliere una nuova vita dopo aver messo al mondo, quindici anni fa, Andrea D’Alessio, nato dal lungo amore con Gigi. Nella vita della cantante sorana c’è, da diverso tempo ormai, un nuovo uomo. Lui si chiama Giacomo Buttaroni, ed è un ex calciatore. Ma cosa sappiamo sul nuovo fidanzato di Anna Tatangelo? Partiamo dagli inizi: dopo l’addio a Gigi D’Alessio, Anna si è legata ad un altro giovane, Mattia Narducci, con il quale ha vissuto qualche anno d’amore.

Dopo la fine della storia con il giovanissimo modello, Anna Tatangelo si è legata a Giacomo Buttaroni, in passato calciatore fino in Serie D e oggi allenatore. Insieme a Massimiliano Serra, Giacomo Buttaroni ha fondato una scuola per allenatori, la “Performance Lab”. Sembrerebbe che Giacomo, dopo un infortunio, abbia lasciato il calcio giocato: nonostante questo, ha scelto di continuare nel mondo del pallone diventando allenatore e aprendo a sua volta una scuola di coaching per formare altri tecnici. La storia d’amore tra il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo e la cantante sarebbe cominciata circa un anno fa.

Giacomo Buttaroni, nuovo fidanzato di Anna Tatangelo: la gravidanza e le voci di crisi

Giacomo Buttaroni, il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo, è più giovane di lei di diversi anni, certamente più di dieci. Nonostante la differenza di età sembrerebbe che i due stiano molto bene insieme, tanto da aver deciso di mettere al mondo un bambino, del quale Anna ha dato notizia postando una foto con il pancione ma da sola. Si è parlato infatti di una presunta crisi tra i due, che però non esisterebbe: Giacomo e Anna sono stati infatti paparazzati insieme mentre si recavano a fare un’ecografia per vedere il bebè in arrivo.