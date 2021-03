Giacomo, Carolina e Tommaso, figli Marcella Bella/ La somiglianza con la secondogenita è impressionante!

Giacomo, Carolina e Tommaso sono i figli di Marcella Bella. Tutti e tre sono nati dalla storia d’amore della cantante catanese con l’imprenditore milanese Mario Merello, con cui va all’altare nel 1989. Il primo figlio Giacomo nasce nove anni prima del matrimonio, mentre Carolina e Tommaso rispettivamente nel 1991 e nel 1992. Con Carolina la somiglianza è veramente impressionante: in molti sui social sono rimasti a bocca aperta per i tratti comuni tra madre e figlia. Lo stesso non si può dire dei due figli maschi, che secondo alcuni internauti assomiglierebbero più al padre.

Dall’amore tra Marcella Bella e di Mario Merello sono nati Giacomo, Carolina e Tommaso. Come dicevamo, sua figlia Carolina è pressoché identica a lei, se non fosse per la differenza di acconciatura. Infatti la classe 1992, Carolina, porta i capelli lisci. Se fossero come quelli della madre diventerebbe praticamente una sua copia. La ragazza è la secondogenita; il primo figlio, invece, ha più di quarant’anni ed è Giacomo, al quale Marcella Bella e Mario Merello sono molto legati. Così come al figlio più piccolo Tommaso, nato nel 1993.

