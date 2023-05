GIACOMO, CAROLINA E TOMMASO, FIGLI MARCELLA BELLA/ “Per loro ho fatto tante rinunce”

Marcella Bella, durante la diretta di Domenica In ha parlato con Mara Venier del suo rapporto con i suoi figli, concentrandosi soprattutto su Giacomo, il primo e più grande. Racconta che in 50 anni di carriera si è presa tante pause, sottolineando che “l’ho sempre fatto per la mia famiglia. Quando è nato il primo figlio lavoravo a tempo pieno e poi Giacomo crescendo mi ha rimproverato che lo lasciavo sempre con le tate o le nonne, e quando sono nati gli altri due, 13 anni dopo, me li sono proprio goduti, anche perché non volevo che anche loro me lo rimproverassero. Ora Giacomo è a Singapore per una questione di lavoro. Non l’ho mai accettato ed ogni tanto gli mando dei messaggi di fuoco, dicendogli che i suoi figi non conosceranno la bellezza e il nostro passato, e piano piano lavoro sui bambini, perché lui ha due figli e quando vengono d’estate gli organizzo sempre delle feste grandissime”. (Agg di Lorenzo Drigo)

Chi è Mario Merello, marito Marcella Bella/ "Ero e sono il suo grande amore…"

I figli di Marcella Bella: la vita della cantante è cambiata dopo la maternità

Marcella Bella, nota cantante italiana, sarà a breve a Domenica in per ripercorrere le tappe più importanti della sua carriera e della sua vita e tra queste tappe, una delle più importanti è quella della maternità. Dopo essere convolata a nozze con Mario Merella, Marcella Bella è diventata madre ben tre volte di: Giacomo (classe 1980), Carolina (classe 1992) e Tommaso (classe 1993).

Gianni Bella, fratello Marcella: come sta dopo l'ictus?/"Ha ripreso a camminare..."

I tre hanno stravolto in meglio la vita della cantante che ha fatto sempre conciliare l’amore per la famiglia con l’amore per la musica e per la sua carriera almeno fino all’arrivo della secondogenita Carolina. Dopo essere diventata madre per la seconda volta, Marcella ha deciso di abbandonare per un po’ il mondo dello spettacolo e la musica per dedicarsi a pieno alla sua famiglia. A Verissimo la cantante, in merito ai suoi figli, aveva dichiarato: “Io mi preoccupo per i miei figli e per i nipotini, perché io la mia vita bella e senza pensieri l’ho comunque vissuta”. A Verissimo Marcella Bella aveva anche aggiunto che senza il supporto e l’affetto del marito e dei figli la sua carriera non sarebbe stata la stessa, è anche grazie a loro se è stata meravigliosa.

Carolina, Tommaso e Chiara, figli e nipote di Marcella Bella/ "È molto affettuosa..."

Chi sono i figli di Marcella Bella: Giacomo, Carolina e Tommaso?

Giacomo, Carolina e Tommaso sono i tre figli della cantante Marcella Bella e del marito Mario Merella, la cantante ha sempre preferito tenerli lontani dai riflettori ma per fortuna esistono i social! Tommaso probabilmente è il più riservato tra i tre fratelli e anche sui social preferisce avere un profilo privato, una volontà probabilmente anche di stare lontano dal mondo dello spettacolo e del gossip. Carolina invece è una bellissima donna, somiglia molto alla madre, ama molto lo sport e in particolare la palestra e ha studiato alla IULM.

Dopo gli studi Carolina è andata via dalla casa di famiglia a Milano, ha sviluppato una grande passione per i viaggi e dopo varie tappe in giro per il mondo ha scelto di vivere a Ibiza anche se i viaggi per Milano non mancano mai. Tommaso, come il fratello Giacomo è abbastanza riservato ma è anche molto allegro e di bell’aspetto, la stessa Marcella Bella condividendo qualche post insieme ai figli su Instagram ha elogiato la loro bellezza, la cantante è molto fiera dei suoi tre figli che hanno scelto strade lavorative diverse eppure stimano a loro volta la madre e nel complesso quella di Marcella è una famiglia molto unita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA