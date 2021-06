Giacomo Casanova e i suoi amori/ Da Henriette a Manon Balletti

Giacomo Casanova e i suoi amori protagonisti della nuova puntata di “Viaggio nella grande bellezza“, il programma condotto da Cesare Bocci in prima serata su Canale 5. Grande amatore, Casanova ha saputo farsi amare dalla donne, ma anche dagli uomini potenti del tempo e dagli uomini di Chiesa. Affascinante come pochi, l’avventuriero veneziano grazie al suo modo di essere originale ha saputo conquistare ogni rango sociale diventando una vera e propria icona di fascino e seduzione.

Tutti i segreti di mio marito/ Video, diretta streaming film Rai2 (oggi, 17 giugno)

La sua fama, infatti, gli ha permesso di essere ospitato nella principali Corti delle città europee dell’epoca dove organizzava feste e lotterie. Non solo, lo scrittore e poeta è stato anche a suo tempo protagonista di importanti campagne diplomatiche, ma anche riforme e tanto altro. Tantissime le donne che non hanno saputo resistere al suo fascino: dalla giovane fanciulla popolana alla cantante d’opera fino alla nobildonna dell’alta società.

Ti presento i miei/ Video, diretta streaming del film su Italia 1 (oggi, 17 giugno)

Casanova e le donne: da Henriette a Manon Balletti

Considerato il seduttore per antonomasia, un latin lover impenitente, Casanova ha avuto diverse donne importanti nella sua vita. La prima è Henriette, una nobildonna francese, dal carattere forte e coraggioso. Libertino e sopra le righe, Casanova amava circondarsi di donne anticonformiste e coraggiose incuranti delle regole. La giovane Henriette era proprio: le cronache del tempo raccontano che i due si sono incontrati per caso durante una fuga con la donna che vestiva abiti maschili per non farsi riconoscere.

La coppia si innamora e vive un grande amore nella città di Parma, ma quando Henriette viene scoperta e riconosciuta è costretta a tornare nella sua terra d’origine in Francia. Un amore che il seduttore non dimentica, anche se poco dopo si innamora di Teresa, una donna dalle semplici origini. Tra i suoi amori c’è anche Manon Balletti che incontra a Parigi e Francesca Buschini con cui è stato legato per ben 9 anni.

Giulia De Lellis "Carlo Beretta diverso dai miei ex"/ "Ragazzo raro, non ha età"

© RIPRODUZIONE RISERVATA