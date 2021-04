Giacomo Cerny, Uomini e donne/ Nuovo scontro con Carolina? Martina…

Nuovo scontro tra Giacomo Czerny e Carolina nella nuova puntata di Uomini e donne? Il percorso del tronista sta diventando sempre più intenso. Oltre a conoscere nuove corteggiatrici, Giacomo si sta concentrando soprattutto su Martina e Carolina. Con quest’ultima, tuttavia, nel corso delle ultime puntate, tra Carolina e Giacomo ci sono stati numerosi scontri. La corteggiatrice non ha gradito la scelta di Giacomo di lasciarla a casa più volte per uscire in esterna sia con Martina che con nuove ragazze. Un atteggiamento che ha infastidito il tronista il quale le ha comunque ribadito il proprio interesse. Contemporaneamente, di fronte al chiarimento tra Carolina e Giacomo, Martina ha lasciato lo studio portando il tronista ad inseguirla dietro le quinte. Un momento che a riacceso la rabbia di Carolina che, a sua volta, ha lasciato nuovamente lo studio. “Se fate così mi confondete“, ha sottolineato Giacomo.

Tina Cipollari assente a Uomini e Donne/ Fan preoccupati: in studio tutto tace

GIACOMO CZERNY SEMPRE PIU’ VICINO A MARTINA

Martina è stata una delle prime corteggiatrici con cui è uscito Giacomo. Dopo un momento di pausa, i due hanno ricominciato ad uscire e, nel corso dell’ultima puntata, si sono avvicinati molto grazie al racconto di Martina che ha deciso di aprire totalmente il suo cuore al tronista. Tra i due, il feeling sta crescendo sempre di più, ma la scelta appare ancora molto lontana. Inoltre, pur confermando il proprio interesse per la corteggiatrice, Giacomo non è ancora sicuro di ciò che prova per Martina e per Carolina e non volendo commettere errori non sta chiudendo le porte neanche alle nuove corteggiatrici. Per la scelta finale, dunque, se la giocheranno proprio Carolina e Martina o arriveranno nuove corteggiatrici che faranno perdere la testa al tronista?

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 12 aprile: Gemma in crisi!UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione 10 aprile: Tina Cipollari ancora assente

© RIPRODUZIONE RISERVATA