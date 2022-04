Giacomo, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ “Voglio conoscere Gemma”: Tina…

Giacomo, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne

Dopo il momento dedicato a Riccardo Guarnieri che sta conoscendo Mariagrazia, Giacomo, un nuovo cavaliere del parterre del trono over di Uomini e Donne, chiede a Maria De Filippi di poter parlare. La conduttrice chiede di aprirgli il microfono e il cavaliere spiazza tutti. “Vorrei conoscere Gemma“, afferma Giacomo scatenando l’entusiasmo di Tina Cipollari che esorta Gemma a reagire. La dama non nasconde lo stupore sottolineando di non poter dire subito se sia interessata o meno dal momento che non lo conosce ancora.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione 23 aprile: Diego e Aneta vanno via

“Possiamo uscire a cena“, risponde Gemma Galgani mentre Tina lo esorta ad accomodarsi al centro dello studio. “Deve vederlo in piedi”, dice ancora la bionda opinionista. “E’ un bel signore“, aggiunge ancora mentre Giacomo si accomoda.

La domanda di Tina Cipollari a Giacomo, nuovo cavaliere di Uomini e Donne

Giacomo racconta di avere due figli ormai grandi di cui uno di 50 anni e una ragazza di 18 anni. “Dal secondo matrimonio?”, chiede Maria De Filippi. “Dal terzo”, risponde Giacomo che poi spiega che era una convivenza. “Immaginavo perchè la differenza è tanta. Era molto più giovane di te?”, chiede ancora la conduttrice riferendosi all’ex compagna. “Aveva vent’anni meno di me”, risponde Giacomo. “Ma vorresti altri figli perchè Gemma…”, commenta Tina.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 22 aprile: Gemma esce con Giacomo, Ida…

Giacomo, inoltre, svela di essere del cancro, di vivere a Bolzano, ma di avere origini pugliese. Gemma, così, decide di conoscerlo e Tina rivolge una domanda al cavaliere: “E’ tutto apposto sotto quel punto di vista?“, chiede l’opinionista scatenando le risate dello studio e la reazione di Tina che la esorta a non mettere in imbarazzo Giacomo.

LEGGI ANCHE:

Gemma Galgani fuori da Uomini e Donne?/ Ida Platano al suo posto "Stessi teatrini..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA