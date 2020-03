Giacomo Corradi, figlio Elena Santarelli/ La malattia “ho visto il tumore, era…”

Giacomo Corradi è il figlio di Elena Santarelli, la showgirl ospite della seconda puntata del nuovo ciclo de “L’intervista“, il programma condotto da Maurizio Costanzo e trasmesso giovedì 19 marzo 2020 in seconda serata su Canale 5. Durante l’intervista la Santarelli ripercorrerà sicuramente la lunga battaglia contro il cancro affrontata e vinta dal primogenito Giacomo nato dal matrimonio con Bernardo Corradi. “E’ iniziato tutto il 29 novembre del 2017. Bernardo portò Giacomo a fare una risonanza magnetica al San Camilo di Roma, io non andai perché avevo subito un intervento da poco e aveva le stampelle e i punti all’anca, ero dolorante” ha raccontato la showgirl durante un’intervista rilasciata a La Vita in Diretta. Una semplice visita che avevano deciso di fare visto che il figlio era caduto a scuola e presentava forti mal di testa: “credevo magari che avesse un ematoma. Non mi aspettavo di certo quel responso dai radiologi”. Dall’ospedale di Roma però non arrivano notizie; passano diverse ora allora la Santarelli decide di chiamare il marito Corrado. Un momento davvero terribile: “vedo la faccia di mio marito proprio cambiata. Gli si leggeva in faccia che aveva appena ricevuto un pugno. A quel punto Giacomo disse: ‘Mamma stiamo girando da tanto tempo sul Lungotevere’. Era come se mio marito non avesse il coraggio di rientrare a casa…”.

Giacomo Corradi e il cancro, Elena Santarelli “aveva capito che gli stavano per dire una cosa brutta”

La scoperta del cancro è stata una doccia fredda per Elena Santarelli e Bernando Corradi. La showgirl sempre a La vita in diretta ha raccontato il momento in cui lo hanno comunicato al figlio Giacomo: ” aveva capito che gli stavano per dire una cosa brutta. Disse ai medici che non sapeva come dirlo a me, non sapeva come dirmi che c’era qualcosa che non andava nella testa di nostro figlio”. La Santarelli ricorda ogni singolo momento di quella diagnosi che ha cambiato per sempre la sua vita e quella della sua famiglia. La notizia “Giacomo ha un tumore cerebrale” e la sua reazione da grande mamma: “non volevo crederci. Andai in bagno di corsa e mi chiusi dentro col foglio, iniziai a leggerlo. Il mio cuore batteva a mille. Sembrava un film dell’orrore”. Per fortuna il piccolo Giacomo ha sconfitto quella brutta bestia del cancro ed oggi è un bambino sereno. Proprio per questo motivo la madre ha deciso di raccontare tutta questa terribile vicenda nel libro “Una mamma lo sa”: “ho la possibilità di raccontarlo perché sono un personaggio popolare, però tutte le altre mamme sono forti come me, e quello che sto facendo con il libro è come se fosse un veicolo per dare voce a tutte quelle madri che vogliono raccontare questa storia”.

Elena Santarelli: “ho visto il tumore di mio figlio Giacomo Corradi” Nonostante Giacomo Corradi abbia sconfitto e superato il cancro, la madre Elena Santarelli non vuole dimenticare cosa il figlio ha vissuto. Per questo motivo ha raccontato di essere ricorsa anche ad un aiuto psicologico: “io non voglio dimenticare, sto facendo una terapia che si chiama EMDR con una psicologa che mi sta aiutando a metabolizzare il dolore, a conviverci nella maniera giusta”. Tanti sono i momenti terribili che ancora oggi la fanno stare male: dalla domanda del piccolo che poco prima di entrare in casa operatoria le ha chiesto “Mamma ma io posso morire con questo intervento?” fino al ricordo del tumore che ha voluto vedere con i suoi stessi occhi. “Ho visto il tumore che Giacomo aveva, l’ho visto in fotografia. Me lo immaginavo diversamente, era orrendo! Però una volta che l’ho visto mi sono data pace” ha rivelato la showgirl che sul futuro del figlio ha detto: “per i prossimi cinque anni e per altri anni seguiranno dei controlli in cui si spera che non si ripresenti più quella cosa lì!”.

